Deze week treedt het verbod van Israël op het VN-agentschap voor Hulp aan Palestijnse Vluchtelingen (UNRWA) in werking, waardoor de diensten in de twee belangrijkste werkgebieden in Palestina worden stopgezet: Gaza en de bezette Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem.

UNRWA werd in 1949 opgericht als reactie op de Nakba, met als doel humanitaire hulp te bieden en de rechten van de Palestijnen te beschermen totdat er een rechtvaardige oplossing voor de vluchtelingencrisis zou worden bereikt. Centraal hierin staat het onvervreemdbare recht van terugkeer van de Palestijnen, iets wat Israël consequent heeft ontkend.

Naast de 5,4 miljoen bij UNRWA geregistreerde vluchtelingen zijn er minstens vijf miljoen andere Palestijnen die door zionistische kolonisatie gedwongen zijn ontheemd. Het recht op terugkeer geldt voor hen allemaal.

Een berekende aanval op Palestina

In oktober heeft het Israëlische parlement twee wetten aangenomen die gericht zijn tegen de UNRWA. De eerste verbiedt het agentschap om binnen de grenzen van 1948 te opereren. De tweede verbiedt Israëlische functionarissen om op welke manier dan ook met UNRWA samen te werken.

Deze wetten zijn bedoeld om de Palestijnse rechten op een thuisland te elimineren en het agentschap dat hen dient verder te verzwakken. Ze markeren ook het hoogtepunt van decennialange aanvallen door Israël en zijn bondgenoten, die proberen UNRWA te ontmantelen als onderdeel van het bredere zionistische kolonisatieproject.

Voor de 2,1 miljoen Palestijnen in Gaza zal dit de inspanningen om hun huizen en levensonderhoudende infrastructuur, die door Israëlische aanvallen zijn vernietigd, ernstig belemmeren. Het zal het herstel van het dagelijks leven verder vertragen en het genezingsproces na nachten onder vuur en dagen van hongersnood nog moeilijker maken.

In de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem zullen 49.000 studenten geen toegang meer hebben tot UNRWA-scholen en zullen zij ofwel zonder onderwijs blijven of, in Jeruzalem, worden blootgesteld aan Israëlische curricula die hun geschiedenis en cultuur verdraaien en uitwissen.

Bijna een miljoen Palestijnen zullen geen toegang meer hebben tot medische zorg. Het verlies van duizenden banen zal de economische onzekerheid onder Palestijnen verder vergroten, waardoor de cyclus van opzettelijke onderontwikkeling wordt verdiept.

Politieke doelen en neo-imperialistische strategieën

De ontmanteling van UNRWA is niet alleen een humanitaire crisis; het is een politieke manoeuvre. Het zionisme heeft Palestina bestemd voor uitwissing als onderdeel van een bredere regionale strategie. In dit imperialistische kader financieren de VS en de EU de onderdrukking, voert Israël deze uit, werkt de lokale elite mee, en biedt de VN een dunne laag van legitimiteit.

De timing van het verbod valt samen met de veranderende tactieken van Israël. Terwijl de intensiteit van het geweld in Gaza tijdelijk is afgenomen, is het geweld in de Westelijke Jordaanoever—met name in de vluchtelingenkampen van Jenin en Tulkarem—toegenomen. Zionistische troepen gebruiken luchtaanvallen om infrastructuur te vernietigen, gezondheidszorg te belemmeren en massale evacuaties te forceren, terwijl de uitbreiding van nederzettingen en massale arrestaties doorgaan.

De Palestijnen worden vandaag de dag geconfronteerd met dezelfde onderdrukkende krachten als tijdens de opstand van 1936-39: zelfzuchtig leiderschap, medeplichtigheid van het Arabische regime en zionistisch-imperialistische overheersing.

De kern van deze dynamiek is het Palestijnse vluchtelingenschap - een fundamenteel gevolg van de zionistische kolonisatie. Sinds 1948 heeft Israël meer dan 10 miljoen Palestijnen van huis en haard verdreven, waarvan de meesten afstammen van de Nakba.

Het recht op terugkeer vormt een bedreiging voor het fundament van het zionisme omdat het Israëls koloniale realiteit, gebouwd op vernietiging en ontheemding, ter discussie stelt.

De aanvallen van de zionistisch-westerse as op de UNRWA hebben tot doel haar mandaat te depolitiseren, terwijl ze het Palestijnse vluchtelingenschap kristalliseren tot een permanente humanitaire crisis die beheerd moet worden.

Hoewel de status van Palestijnse vluchtelingen en hun recht op terugkeer niet uitsluitend kan worden bepaald door de UNRWA of enige andere internationale organisatie - omdat het een toestand is die voortkomt uit de implementatie van het zionistische koloniale systeem - verzwakken deze aanvallen het vermogen van de organisatie om Palestijnse politieke eisen binnen de VN naar voren te brengen.

Bovendien heeft de grote afhankelijkheid van donorfinanciering het agentschap omgevormd tot een semi-bedrijfseenheid, die afhankelijk is van fluctuerende buitenlandse financiering, waardoor het vermogen om de Palestijnse politieke aspiraties te ondersteunen verder wordt ondermijnd. Dit is echter een symptoom van de neoliberale uitbuiting die, vermomd als humanisme, de Palestijnen behandelt als wegwerpbare en vervangbare onderdanen van de westerse imperiale expansie.

Palestijnen worden daarom gegijzeld door een mondiale structuur die is ontworpen om hen van hun autonomie te beroven. Dit wordt bijvoorbeeld weerspiegeld in het feit dat alle hoge UNRWA-functionarissen niet-Palestijns zijn en beslissingen nemen voor 5,4 miljoen vluchtelingen, maar vaak tegen hun streven naar nationale bevrijding in.

Integratie?

Ondertussen heeft het Amerikaanse imperialisme nog een klap uitgedeeld door alle USAID-projecten te bevriezen - behalve die in Israël en Egypte - en de militaire hulp aan alle landen stop te zetten, behalve aan Israël, Egypte en Jordanië.

De opschorting van USAID dient als een dwangmiddel om de duizenden Palestijnen op te vangen die Israël's wrede campagne de komende maanden wil verdrijven. In Jordanië bijvoorbeeld, waar USAID een cruciale rol speelt in de ondersteuning van openbare diensten zoals gezondheidszorg, justitie en watervoorziening, zet de bevriezing het koninkrijk onder druk om deel te nemen aan dit plan, dat al jaren in de maak is, maar pas onlangs heeft de VS Egypte en Jordanië openlijk aangemoedigd om in te stemmen met een nieuwe golf van gedwongen Palestijnse ballingschap.

In de afgelopen jaren hebben deskundigen en internationale organisaties integratie in gastlanden of hervestiging in derde landen voorgesteld als manieren om een minimum aan rechten en emancipatie veilig te stellen voor Palestijnen die al meer dan zeven decennia met geweld in ballingschap leven.

Hoewel toegang tot burgerrechten en politieke rechten in ballingsoorden cruciaal is, mogen deze voorstellen niet worden gebruikt als wapen om de centrale strijd voor terugkeer te onderdrukken. Op dit moment dreigen dergelijke verhalen gedwongen uitzettingen te legitimeren, onder het mom van wettelijke oplossingen, waardoor Palestijnse claims van de mondiale agenda worden gewist.

Toegang tot rechten mag nooit dienen als strategie om de centrale strijd voor terugkeer en de inspanningen om die veilig te stellen te bagatelliseren of te marginaliseren. Op dit moment is het cruciaal om te erkennen hoe dergelijke verhalen en oplossingen kunnen worden misbruikt - om Palestijnse overleving te belemmeren temidden van genocide of om verzet tegen gedwongen verplaatsing te onderdrukken.

Veel Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever hebben al de Jordaanse nationaliteit - een herinnering aan de Nakba en Oslo. Als Palestijnen gedwongen worden om naar Jordanië of derde landen te verhuizen onder het mom van naturalisatie en hervestiging, zal deze strategie, die wordt voorgesteld als een wettelijke oplossing, uiteindelijk verdere gedwongen uitzettingen legitimeren en hun recht op terugkeer van de internationale agenda wissen.

Dit zal de eliminatie van 10 miljoen Palestijnen als politieke kracht tegen de westerse imperiale expansie vergemakkelijken.

De tijd voor terugkeer

Een rechtvaardige oplossing kan niet voortkomen uit de instellingen en structuren die de benarde situatie van de Palestijnen en de plundering van hun land decennialang in stand hebben gehouden. Dergelijke alternatieven zijn slechts een nieuwe vorm van onderwerping van het volk.

Het antwoord ligt in de standvastigheid van de Palestijnen zelf. In de afgelopen 16 maanden, in weerwil van meer dan een eeuw van ontrechting en ballingschap, inclusief 480 dagen koloniaal uitwissen, hebben alleen de Palestijnen terugkeer getransformeerd van een verre droom tot een tastbare realiteit.

Terwijl ontheemde Palestijnen in Gaza terugstromen naar hun verwoeste huizen in Gaza Stad, Beit Lahiya, Jabaliya en Beit Hanoun, is dit nog maar het begin van hun Grote Mars van Terugkeer. Tachtig procent van de bevolking van Gaza stamt af van hen die verdreven zijn uit 247 dorpen in centraal-zuid Palestina door golven van zionistische massamoorden.

Dit moet het leidende principe zijn voor elke rechtvaardige en blijvende oplossing - een oplossing die de Palestijnen hun huizen, land en waardigheid teruggeeft waaruit ze veel te lang met geweld zijn verdreven: de terugkeer van 10 miljoen Palestijnen naar hun 1.193 oorspronkelijke steden en dorpen.