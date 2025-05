Israël heeft een aanval uitgevoerd op gebieden in de buurt van het Nasser ziekenhuis in Khan Younis, ten zuiden van de belegerde Gazastrook. Daarbij zijn slachtoffers gevallen, waaronder een Palestijnse journalist die levend verbrand werd nadat Tel Aviv een tent voor journalisten in de buurt van het ziekenhuis als doelwit had gekozen.

In verontrustende beelden die sinds zondag op internet circuleren, is te zien hoe de journalist door vuur wordt verteerd terwijl Palestijnen en hulpverleners wanhopig proberen het vuur te doven.

Volgens berichten gaat het om Ahmed Mansour, een vader en journalist voor Palestine Today.

“(Israëlische) raketten hebben collega Ahmed Mansour verbrand en hij ligt nog steeds op de intensive care, lijdend aan ernstige brandwonden als gevolg van de doelgerichte aanval op de tent waar hij zat in het journalistenkamp naast het Nasser ziekenhuis,” zei Wael Abo Omar, een Palestijnse journalist in de geblokkeerde enclave, op X.

Mahmoud Bassam, een fotojournalist gevestigd in Gaza, zei dat Mansour "een wonder" nodig heeft om te herstellen van de ernstige brandwonden.

Twee andere journalisten zouden bij de aanval zijn omgekomen, en anderen raakten gewond.

Oorlog tegen journalisten

De brute Israëlische aanval is de laatste in een reeks aanvallen gericht op journalisten die verslag doen van de genocide in de belegerde enclave.

Eind maart doodde Israël Al Jazeera's correspondent Hossam Shabat en Palestine Today's verslaggever Mohammed Mansour.

Sinds het begin van de genocide in Gaza heeft Israël de toegang voor buitenlandse journalisten geblokkeerd, terwijl het Palestijnse journalisten blijft aanvallen die verslag doen van het bloedbad.

Vorig jaar zei Shabat dat het probleem niet het gebrek aan toegang voor buitenlandse journalisten was, maar eerder het gebrek aan respect voor Palestijnse journalisten die hun leven riskeren om verslag te doen van de genocide.

De laatste moorden brengen het dodental van door Israël gedode journalisten op meer dan 210.

Eind maart, toen werd gevraagd of de moord op journalisten als een oorlogsmisdaad kan worden beschouwd, weigerde de VS een direct antwoord te geven en verklaarde dat Washington altijd achter de behoeften van Israël zal staan.