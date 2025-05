Algerije heeft een ultimatum gesteld aan 12 Franse functionarissen om binnen 48 uur het land te verlaten, zo meldde de Franse minister van Buitenlandse Zaken maandag. Hij voegde eraan toe dat dit verband houdt met de arrestatie van drie Algerijnse staatsburgers in Frankrijk.

"Ik vraag de Algerijnse autoriteiten om deze uitzettingsmaatregelen te laten varen... Als het besluit om onze functionarissen terug te sturen wordt gehandhaafd, hebben we geen andere keuze dan onmiddellijk te reageren," zei minister Jean-Noel Barrot.

Volgens een diplomatieke bron omvatten de 12 functionarissen ook enkele leden van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken, meldde AFP.

Afgelopen vrijdag hebben Franse aanklagers drie Algerijnen aangeklaagd, waaronder een consulaire ambtenaar, op verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering in april 2024 van de Algerijnse influencer Amir Boukhors in een buitenwijk van Parijs.

De aanklacht komt op een gevoelig moment in de betrekkingen tussen Algerije en zijn voormalige koloniale macht. Algiers beweert dat deze stap bedoeld is om recente pogingen tot herstel van de banden te dwarsbomen.

Boukhors, bekend als "Amir DZ", is een tegenstander van de Algerijnse regering en heeft meer dan een miljoen volgers op TikTok. Hij verblijft sinds 2016 in Frankrijk en kreeg in 2023 politiek asiel. Hij werd in april 2024 ontvoerd en de volgende dag vrijgelaten, aldus zijn advocaat.

Algiers eist de terugkeer van de influencer om terecht te staan en heeft negen internationale arrestatiebevelen tegen hem uitgevaardigd, waarin hij wordt beschuldigd van fraude en terroristische activiteiten.