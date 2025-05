Francesca Albanese, de speciale VN-rapporteur voor Palestina, heeft gewaarschuwd dat Israël zijn geweld tegen Palestijnen zal voortzetten tenzij er actie wordt ondernomen. Ze benadrukte dat er "niet veel tijd meer is" om het Palestijnse volk te redden.

Tijdens een tweedaags evenement over Palestina in Pantin, een voorstad van Parijs, op 5 en 6 april, vertelde Albanese aan Anadolu dat Israël sinds januari geen enkel staakt-het-vuren heeft gerespecteerd.

Albanese verklaarde dat Israël geen intentie heeft om zijn acties te stoppen, en zei: "Omdat (de Israëlische premier Benjamin) Netanyahu het doelwit van justitie zal worden zodra hij de oorlog tegen de Palestijnen stopt."

"Het is je misschien opgevallen dat Netanyahu voor de rechter zou verschijnen de dag nadat hij opdracht gaf voor een nieuwe aanval op de bevolking van Gaza. De vraag is dus: was er een verband? Misschien," voegde ze eraan toe.

“Ik weet dat hij zijn problemen heeft met nationale en internationale gerechtigheid, ook al denk ik dat ik geen hoop meer heb in nationale gerechtigheid op Israëlisch niveau of op internationaal niveau omdat je iedereen ziet zeggen dat ze steeds meer bereid zijn om de rode loper voor hem uit te rollen,” verklaarde Albanese.

Albanese zei dat de "ideologische kolonisten" binnen de Israëlische regering Gaza en de bezette Westelijke Jordaanoever willen annexeren.

Europa's zwakte

Ze merkte op dat Israël "dit historische moment, met Europa's zwakte en de agressiviteit van de Verenigde Staten," heeft aangegrepen als een "kans" om niet alleen Palestina, maar ook het Midden-Oosten verder te veroveren.

" Want de aanvallen gaan door tegen Libanon, tegen Syrië. Het zou gek zijn om te denken dat Israël hier zal stoppen," zei ze.

Albanese verwierp ook de invloed van pro-Israëlische groepen die proberen haar mandaat bij de VN te beëindigen. "Dat is hun werk. Ze worden ervoor betaald," zei ze.

'Internationaal recht vertelt ons wat we moeten doen.'

Albanese benadrukte dat het stoppen van de acties van Israël mogelijk is binnen het kader van het internationaal recht. "Internationaal recht vertelt ons wat we moeten doen: beëindig de bezetting, beëindig de genocide en beëindig apartheid," zei ze.

"Echter, een ander fundamenteel instrument dat hiervoor nodig is, is de wil van de staten, en die ontbreekt," benadrukte de VN-rapporteur.

Albanese stelde dat de genocide in Gaza wordt geïntensiveerd om het plan voor etnische zuivering in Palestina te voltooien. Ze voegde eraan toe: "Het is duidelijk dat Israël de gebieden van de Middellandse Zee tot de Jordaan wil om de soevereiniteit van het Joodse volk te vestigen; dat is wat ze zeggen."

Ze zei ook dat de Palestijnen nog steeds de prijs betalen voor het antisemitisme van de Europeanen van ongeveer een eeuw geleden.

Het Israëlische leger hervatte zijn dodelijke aanval op Gaza op 18 maart, waarbij bijna 1400 mensen werden gedood en meer dan 3400 gewond raakten, terwijl een staakt-het-vuren en een gevangenenruilovereenkomst uit januari werd geschonden.