In zijn toespraak benadrukte Erdogan dat zijn regering degenen die geprobeerd hebben hen via onwettige middelen te ondermijnen, niet is vergeten. Hij verklaarde:

"We hebben nooit vergeten en zullen nooit vergeten wie ons via onwettige middelen probeerden te verslaan en wie zo wanhopig waren dat ze het land en de natie in vuur en vlam wilden zetten."

Hij onderstreepte ook de toewijding van de regering om degenen die de economie en het welzijn van de natie saboteren ter verantwoording te roepen, door te zeggen:

"Alle vormen van sabotage tegen de Turkse economie, het welzijn en de vrede van de natie zullen voor de rechter worden gebracht."

Erdogan merkte op dat de zaak is gestart op basis van documenten die zijn verstrekt door leden van de CHP. Hij verklaarde dat deze individuen, ontevreden over de verdeling van steekpenningen en illegale fondsen, het wangedrag bij de autoriteiten hebben gemeld, wat heeft geleid tot de huidige juridische procedures.

Erdogan verklaarde verder dat het verduisterde geld niet alleen werd gebruikt voor persoonlijk gewin, maar ook werd ingezet voor politieke campagnes en werd overgemaakt naar bedrijven die gelieerd zijn aan oppositiefiguren.

Met betrekking tot lopende corruptieonderzoeken naar de gemeente Istanbul en verschillende districtsgemeenten, zei Erdogan:

"Het blijkt dat de metropool en enkele districtsgemeenten van Istanbul het boek over kannibalisme hebben geschreven in termen van corruptie, diefstal en afpersing."

Hij voegde eraan toe dat wanneer de volledige omvang van de corruptie aan het licht komt, de verantwoordelijken niet eens hun eigen families onder ogen zullen durven komen, laat staan het publiek.

"Wanneer de grote radijzen in de zadeltassen worden onthuld (wanneer de echte daders naar voren komen), zullen ze niet eens het gezicht hebben om hun eigen familieleden aan te kijken, laat staan de natie."

Erdogan vergeleek de corruptieschandalen in de door de oppositie geleide gemeenten van Istanbul met een eindeloze dramaserie. Hij zei:

"Als je een serie zou maken over de corruptie in de CHP-gemeenten van Istanbul, zou je meer materiaal hebben dan een Braziliaanse tv-serie."

"Stop met het ophitsen van de straten"

In zijn kritiek op de CHP riep Erdogan hen op om de juridische gevolgen van de corruptiebeschuldigingen onder ogen te zien en te stoppen met het aanwakkeren van onrust.

"Zelfs als het komt door de burgeroorlog binnen de CHP, is jullie corruptiemachine blootgelegd. Jullie kunnen de vuiligheid niet verbergen. Stop met het gooien van modder naar alle kanten."

Hij riep de oppositie ook op om te stoppen met het aanzetten tot onrust en waarschuwde tegen pogingen om de publieke opinie te manipuleren:

"Stop met het terroriseren van de straten met grofgebekte oproerkraaiers en probeer ons en onze natie niet mee te sleuren in de put waarin jullie zijn gevallen."