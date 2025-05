De coördinator van de Europese Commissie voor de bestrijding van haat tegen moslims heeft aangegeven dat racisme en islamofobie in een aantal lidstaten ogenschijnlijk toenemen.

"We weten dat sinds 7 oktober 2023, met name, haatmisdrijven tegen moslims zijn toegenomen, met bijvoorbeeld 140 procent in Duitsland," vertelde Marion Lalisse aan Anadolu Agency tijdens het Antalya Diplomatie Forum in Turkije.

Lalisse voegde daaraan toe: "Natuurlijk kun je meningen hebben over religies, over politiek, maar je mag geen haat aanwakkeren tegen een groep individuen die volledig deel uitmaken van Europa, integrale onderdelen van onze samenleving."

"Ik denk dat we helaas een normalisatie zien van antimoslimretoriek, en dat deze retoriek, die in de media en op sociale media voorkomt, niet alleen bij woorden blijft," zei ze.

"We hebben meer diversiteit nodig onder journalisten, maar ook in het management van de media, niet alleen bij de journalisten zelf, maar ook in de bestuursraden, om ervoor te zorgen dat er een verslaggeving is die de grote meerderheid van moslims weerspiegelt," legde ze uit.

"Zeker, deze daden zijn zeer schadelijk voor Europa en ze weerspiegelen niet onze waarden, de waarden waarop de EU is gebouwd," zei ze.

Toename van haat

Lalisse sprak haar tevredenheid uit over het feit dat sommige lidstaten maatregelen nemen, en noemde daarbij Zweden, Denemarken en Nederland.

"We zijn blij te zien dat zij (deze landen) onze kaderbeslissing over de bestrijding van xenofobie en racisme, inclusief religieuze intolerantie, uitvoeren," voegde ze eraan toe.

Sinds oktober 2023 is het aantal anti-moslimincidenten sterk toegenomen in Europa en de VS.

In maart meldde de Council on American Islamic Relations (CAIR) dat discriminatie tegen moslims in de VS met 7,4 procent was gestegen in 2024, na het begin van Israëls geweld in het belegerde Gaza.

Er was ook een toename van aanvallen op moslims in Europa, dat eveneens werd aangewakkerd door Israëls geweld in de geblokkeerde enclave.

Westerse landen hebben snel gereageerd op vermeende beschuldigingen van antisemitisme, waarbij de Amerikaanse president Donald Trump het meest in het oog sprong toen hij veel pro-Palestijnse studenten achterna zat omdat ze protesteerden tegen de genocide van Israël in Gaza.

Gerapporteerde en gedocumenteerde islamofobe incidenten werden echter niet zo serieus genomen.