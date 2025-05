De maandlange pauze op aanvallen gericht op energie-infrastructuur is verlopen, en de Russische president Vladimir Poetin heeft geen nieuwe richtlijnen hierover uitgevaardigd, aldus Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov.

Tijdens een persconferentie in Moskou werd Peskov gevraagd of het verlopen van de pauze betekende dat zowel Rusland als Oekraïne hun aanvallen op elkaars energievoorzieningen konden hervatten. Hij antwoordde vrijdag: "De maand is inderdaad voorbij, maar op dit moment zijn er geen aanvullende instructies van de opperbevelhebber, president (Vladimir) Poetin."

Peskov verwees naar de tijdelijke stopzetting van aanvallen op de energiesector als "enige vooruitgang" in de context van een bredere oplossing voor het Oekraïense vraagstuk.

"De Russische Federatie heeft deze pauze nageleefd - in tegenstelling tot de Oekraïense kant," zei hij.

Peskov erkende dat er "bepaalde ontwikkelingen" hebben plaatsgevonden met betrekking tot het conflict in Oekraïne, maar benadrukte dat "veel moeilijke gesprekken nog moeten plaatsvinden." Hij gaf aan dat de lopende contacten "vrij ingewikkeld" zijn en dat dit onderwerp over het algemeen "niet eenvoudig" is.

"De Russische kant blijft zich inzetten voor het oplossen van het conflict in Oekraïne, het waarborgen van haar eigen nationale belangen, en blijft openstaan voor dialoog," voegde hij eraan toe.

Peskov merkte ook op dat er momenteel geen gesprekken gepland staan tussen Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump, maar voegde eraan toe dat een gesprek "snel geregeld zou kunnen worden indien nodig."

Over de bijeenkomst van donderdag in Parijs over de oplossing van het Oekraïense conflict, uitte de Kremlin-woordvoerder zijn scepticisme over de Europese aanpak.

"We horen geen oproepen tot vrede in Oekraïne vanuit Europa. Integendeel, we horen oproepen tot verdere militarisering, zowel van Europa als van Oekraïne. Wat we de laatste tijd van de Europeanen hebben gehoord, zal waarschijnlijk niet bijdragen aan een vreedzame oplossing," zei hij.