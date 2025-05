De vierde editie van het Antalya Diplomatie Forum (ADF) is van start gegaan in de belangrijkste vakantiestad van Turkije, Antalya. Het evenement brengt wereldleiders, diplomaten, beleidsmakers, experts en academici samen om dringende internationale uitdagingen aan te pakken in een tijd van grote geopolitieke verschuivingen.

Het forum werd op 11 april geopend met keynote speeches van president Recep Tayyip Erdogan en minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan.

Gedurende drie dagen staat het forum in het teken van het thema “Diplomatie herwinnen in een gefragmenteerde wereld” en richt het zich op het herdefiniëren van diplomatie om zowel regionale als mondiale uitdagingen aan te pakken.

Het forum verwacht meer dan 4.000 deelnemers, waaronder meer dan 20 staatshoofden en regeringsleiders, meer dan 70 ministers — waarvan meer dan 50 ministers van Buitenlandse Zaken — en ongeveer 60 hoge vertegenwoordigers van internationale organisaties.

Onder de aanwezigen bevinden zich ook academici, experts en studenten. Terwijl delegaties beginnen aan te komen, is de activiteit op Antalya Airport al toegenomen. In totaal zijn ongeveer 450 vertegenwoordigers uit circa 140 landen en bijna 950 journalisten uit bijna 50 landen geaccrediteerd voor het evenement.

Tijdens het forum worden meer dan 50 sessies gehouden over onderwerpen variërend van het Midden-Oosten tot de Azië-Pacific, Afrika tot Latijns-Amerika, evenals belangrijke mondiale kwesties zoals klimaatverandering, terrorismebestrijding, humanitaire hulp, digitalisering, voedselzekerheid en kunstmatige intelligentie.

Onder de hooggeplaatste deelnemers bevinden zich de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev, de Turks-Cypriotische president Ersin Tatar, de Somalische president Hassan Sheikh Mohamud, de Montenegrijnse president Jakov Milatovic, de Sierra Leoonse president Julius Maada Bio, de Indonesische president Prabowo Subianto, de Guinee-Bissause president Umaro Sissoco Embalo, de Hongaarse president Viktor Orban en de Kosovaarse president Vjosa Osmani-Sadriu.

Hart van diplomatie

De minister van Antalya, Ersin Sahin, sprak zijn trots uit over het feit dat de vierde editie van het forum dit jaar in Antalya wordt gehouden.

Sahin benadrukte dat Antalya, een stad met wereldwijde erkenning, staatshoofden en regeringsleiders, ministers van Buitenlandse Zaken, vertegenwoordigers van talrijke NGO's en internationale organisaties, academici en leden van de pers zal verwelkomen als onderdeel van het forum. Hij wees op het bewezen vermogen van de stad om grote evenementen succesvol te organiseren.

Hij herinnerde eraan dat Antalya eerder belangrijke bijeenkomsten heeft georganiseerd, zoals de G20- en NAVO-toppen, en vervolgde:

“Het is een bron van trots voor ons dat diplomatie wortel schiet, bloeit en groeit in Antalya, en dat de stad een platform wordt voor het oplossen van regionale, nationale en internationale kwesties door middel van dialoog.

Niet alleen het Diplomacy Forum zal hier worden gehouden, maar ook de Parlementaire Vergadering en de bijeenkomsten van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO, en in 2026 zal 's werelds grootste ruimtevaart congres plaatsvinden in Antalya. De stad is er trots op zich te positioneren als een hub voor dergelijke congressen, conferenties en evenementen - en het Forum voor Diplomatie is een van de belangrijkste daarvan."

Sahin voegde eraan toe dat alle voorbereidingen voor het forum in de stad zijn afgerond. “We zijn begonnen met het verwelkomen van onze gasten,” zei hij. “Al onze hotels zijn klaar. Antalya is niet alleen een van Turkije’s, maar ook een van ’s werelds toonaangevende steden wat betreft hotelcapaciteit. Aan elk detail is gedacht.”