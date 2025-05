Aandelen van de Chinese autofabrikant BYD zijn gestegen nadat het bedrijf plannen aankondigde om geavanceerde zelfrijdende technologie te introduceren in bijna al zijn auto's, inclusief budgetmodellen die minder dan $10.000 kosten.

Het bedrijf verklaarde ook dat het de software van AI-startup Deepseek in zijn auto's zal integreren, in navolging van binnenlandse concurrenten zoals Geely, Great Wall Motors en Leapmotor.

BYD is Tesla's grootste concurrent in China en steeds meer ook internationaal. De aankondiging van maandagavond leidde ertoe dat analisten voorspelden dat er mogelijk een nieuwe prijsoorlog op komst is.

BYD zal zijn "God's Eye"-autonoom rijsysteem installeren in minstens 21 modellen, waaronder de Seagull, een budget hatchback met een prijs vanaf 69.800 yuan ($9.550).

Het systeem bevat functies zoals op afstand parkeren en autonoom navigeren op snelwegen, die eerder alleen beschikbaar waren in duurdere voertuigen. Tesla biedt vergelijkbare functies aan in zijn elektrische voertuigen, die beginnen bij $32.000.

"Autonoom rijden is niet langer een verre zeldzaamheid, het is een... noodzakelijk hulpmiddel," zei BYD-oprichter Wang Chuanfu tijdens een livestream-evenement op maandag.

Hij voorspelde dat zelfrijdende technologie binnen enkele jaren een "onmisbaar hulpmiddel zoals veiligheidsgordels of airbags" zal worden.

Aandelen stegen

De integratie van DeepSeek, aldus het bedrijf, zou helpen om de zelfrijdende technologie te verbeteren en een meer gepersonaliseerde ervaring voor consumenten te bieden.

Het AI-bedrijf haalde vorige maand de krantenkoppen toen het een chatbot onthulde die naar verluidt kan concurreren met Amerikaanse tegenhangers, en dat tegen een fractie van de kosten.

Aandelen van BYD stegen dinsdag met 4,5 procent naar een recordhoogte in Hongkong, nadat ze al bijna 20 procent waren gestegen in de dagen voorafgaand aan het evenement van maandag.

De Chinese automarkt, de grootste ter wereld, heeft een langdurige prijsoorlog gezien tussen tientallen producenten van elektrische voertuigen die wanhopig marktaandeel proberen te veroveren.

Bijna 11 miljoen elektrische en hybride voertuigen werden vorig jaar in het land verkocht, een stijging van meer dan 40 procent ten opzichte van 2023.

BYD was verantwoordelijk voor ongeveer 4,2 miljoen van die verkopen, waarbij de kwartaalomzet van het bedrijf voor het eerst die van Tesla overtrof in het derde kwartaal.