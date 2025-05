Het Amerikaanse Nationaal Archief heeft de laatste reeks documenten vrijgegeven die verband houden met de moord op voormalig president John F. Kennedy (JFK) — een zaak die meer dan 60 jaar na zijn dood nog steeds complottheorieën voedt.

De stap op dinsdag volgt op een uitvoerend bevel van president Donald Trump in januari, waarin werd opgedragen om de resterende, niet-gecensureerde documenten vrij te geven die verband houden met de moorden op Kennedy, zijn broer en voormalig procureur-generaal Robert F. Kennedy, en burgerrechtenleider Martin Luther King Jr.

"In overeenstemming met de richtlijn van president Donald Trump... worden alle eerder om veiligheidsredenen achtergehouden documenten die deel uitmaken van de President John F. Kennedy Assassination Records Collection vrijgegeven," verklaarde het Archief in een verklaring op zijn website dinsdagavond.

Het Nationaal Archief heeft samengewerkt met agentschappen binnen de federale overheid om te voldoen aan de richtlijn van de president ter ondersteuning van Uitvoerend Bevel 14176.

Het Nationaal Archief heeft de afgelopen decennia miljoenen pagina's aan documenten vrijgegeven over de moord op president Kennedy in november 1963, maar duizenden documenten werden op verzoek van de CIA en FBI achtergehouden vanwege zorgen over nationale veiligheid.

De Warren-commissie die het neerschieten van de charismatische 46-jarige president onderzocht, stelde vast dat dit was uitgevoerd door Lee Harvey Oswald, een voormalig scherpschutter van de mariniers, die alleen handelde.

Maar die officiële conclusie heeft weinig gedaan om speculaties te stoppen dat er een sinister complot achter de moord op Kennedy in Dallas, Texas, zat. De trage vrijgave van overheidsdocumenten heeft bijgedragen aan verschillende complottheorieën.

Ontkenning van Sovjetconnectie

De digitale documenten bevatten PDF's van memo's, waaronder een met de kop "geheim" die een getypte weergave was met handgeschreven aantekeningen van een interview in 1964 door een onderzoeker van de Warren Commissie. Deze ondervroeg Lee Wigren, een CIA-medewerker, over inconsistenties in materiaal dat door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de CIA aan de commissie was verstrekt over huwelijken tussen Sovjetvrouwen en Amerikaanse mannen.

De documenten bevatten ook verwijzingen naar verschillende complottheorieën die suggereren dat Kennedy's moordenaar Oswald in 1962 de Sovjet-Unie verliet met de bedoeling de populaire jonge president te vermoorden.

Andere documenten bagatelliseerden Oswalds connectie met de Sovjet-Unie. Een document uit november 1991 verwees naar een rapport van een Amerikaanse professor genaamd E.B. Smith, die meldde dat hij in Moskou met KGB-functionaris "Slava" Nikonov had gesproken. Nikonov zei dat hij vijf dikke dossiers over de moordenaar had bekeken om te bepalen of hij een KGB-agent was geweest.

"Nikonov is er nu zeker van dat Oswald op geen enkel moment een agent was die door de KGB werd gecontroleerd," meldde Smith.

Oswald werd op 24 november 1963 — twee dagen na de moord op Kennedy — doodgeschoten door nachtclubeigenaar Jack Ruby terwijl hij naar een gevangenis in de provincie werd overgebracht.

Fidel Castro

Documenten van het Ministerie van Defensie uit 1963 gingen over de Koude Oorlog van de vroege jaren zestig en de Amerikaanse betrokkenheid in Latijns-Amerika, waarbij werd geprobeerd de steun van de Cubaanse leider Fidel Castro aan communistische krachten in andere landen te dwarsbomen.

De documenten suggereren dat Castro niet zo ver zou gaan om een oorlog met de Verenigde Staten uit te lokken of de situatie te escaleren tot een punt "dat het Castro-regime ernstig en onmiddellijk in gevaar zou brengen."

"Het lijkt waarschijnlijker dat Castro zijn steun aan subversieve krachten in Latijns-Amerika zou intensiveren," aldus het document.

Een document dat in januari 1962 werd vrijgegeven, onthult details van een Top Secret-project genaamd "Operatie Mongoose," of simpelweg "het Cubaanse Project," een door de CIA geleide campagne van geheime operaties en sabotage tegen Cuba, goedgekeurd door Kennedy in 1961, met als doel het Castro-regime te verwijderen.

Honderden boeken en films, zoals de Oliver Stone-film "JFK" uit 1991, hebben de complotindustrie aangewakkerd, waarbij de schuld werd gelegd bij Koude Oorlog-rivalen, de Sovjet-Unie of Cuba, de maffia en zelfs Kennedy's vicepresident, Lyndon Johnson.

Experts betwijfelen of de nieuwe reeks informatie de onderliggende feiten van de zaak zal veranderen, namelijk dat Lee Harvey Oswald het vuur opende op Kennedy vanuit een raam van een schoolboekenmagazijn terwijl de presidentiële stoet langs Dealey Plaza in Dallas reed.

Trumps minister van Volksgezondheid en Human Services, Robert F. Kennedy Jr., een zoon van Robert Kennedy en neef van John F. Kennedy, heeft gezegd dat hij gelooft dat de CIA betrokken was bij de dood van zijn oom, een beschuldiging die door de CIA als ongegrond is bestempeld. Kennedy Jr. heeft ook gezegd dat hij gelooft dat zijn vader werd vermoord door meerdere schutters, een bewering die in tegenspraak is met officiële verslagen.

De vrijgave van de documenten volgt op een wet van het Congres van 26 oktober 1992, die vereiste dat de niet-gecensureerde moorddossiers die in het Nationaal Archief worden bewaard, 25 jaar later volledig zouden worden vrijgegeven.