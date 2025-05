Volgens de autoriteiten waren aanvallers vannacht in Frankrijk gericht op auto's en een lobby van een gebouw dat in verbinding staat met gevangenispersoneel, de laatste in een reeks van dergelijke aanvallen.

Sinds zondag hebben onbekende aanvallers verschillende gevangenissen en faciliteiten in heel Frankrijk getroffen. Ze hebben auto's in brand gestoken, de ingang van een gevangenis met automatisch vuur beschoten en mysterieuze inscripties achtergelaten.

Het nationale antiterrorismeparket leidt een onderzoek naar de aanvallen. Minister van Justitie Gérald Darmanin beschuldigde personen die betrokken zijn bij drugshandel van verantwoordelijkheid voor de incidenten.

"Het is duidelijk dat mensen proberen de staat te destabiliseren door deze te intimideren," zei hij woensdagochtend tegen de zender CNews/Europe 1.

"Ze doen dit omdat we maatregelen nemen tegen de laksheid die tot nu toe in gevangenissen heeft bestaan," voegde hij eraan toe.

Darmanin en minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau hebben de afgelopen maanden beloofd de strijd tegen drugs en drugsgerelateerde criminaliteit te intensiveren.

Darmanin leidt wat hij een "gevangenisrevolutie" noemt, met als doel om vanaf deze zomer 200 van de 700 gevaarlijkste drugshandelaren van Frankrijk op te sluiten in twee streng beveiligde gevangenissen.

Een wet tegen drugsgerelateerde criminaliteit, waaronder deze gevangenissen vallen, wordt aan het einde van de maand in het parlement ter stemming gebracht.

'Fundamentele rechten'

Woensdagochtend hebben aanvallers drie auto's in brand gestoken, waaronder een auto van een gevangenisbewaarder, op de parkeerplaats van een gevangenis in de zuidelijke stad Tarascon, aldus de officier van justitie daar.

De auto van een andere bewaker, werkzaam bij een gevangenis buiten Aix-en-Provence, eveneens in het zuiden, werd in brand gestoken bij zijn woning, aldus een vertegenwoordiger van een vakbond voor gevangenispersoneel.

In de regio Seine-et-Marne, nabij Parijs, werden de letters "DDPF" — wat staat voor "Rechten van Franse Gevangenen" — op een gebouw gespoten en werd er geprobeerd brand te stichten bij de ingang van een gebouw waar een vrouwelijke gevangenisbewaarder woont, aldus een politiebron.

Tot laat op dinsdag waren er al 21 voertuigen beklad of in brand gestoken, aldus een politiebron. De meeste incidenten — voornamelijk verbrande auto's, maar ook salvo's van automatische geweren op een gevangenisingang nabij de zuidelijke stad Toulon — vonden plaats in de nacht van maandag op dinsdag.

De inscriptie "DDPF" verscheen op bijna alle locaties, behalve bij de gevangenis nabij Toulon, waar aanvallers het mysterieuze acroniem "DDFM" achterlieten.

Een groep die zichzelf "DDPF" noemt, publiceerde woensdag op Telegram een video waarin een gevangenisbewaarder een auto verlaat, gevolgd door schokkerige beelden van een brievenbus waarop wordt ingezoomd op de naam erop.

De video, die door AFP werd bekeken voordat deze werd verwijderd, eindigt met de letters "DDPF" tegen de achtergrond van een brandende auto voor een gebouw in de nacht. Het account, dat zaterdag werd aangemaakt, heeft meer dan 1000 volgers.

In een bericht op zondag beschreef de groep zichzelf als "een beweging die zich inzet voor het aan de kaak stellen van schendingen van fundamentele rechten die minister Gérald Darmanin van plan is te schenden".

Darmanin vertelde aan CNews dat hij hard wil optreden tegen "drugsnetwerken die blijven opereren vanuit gevangeniscellen. Ze geven opdracht tot moorden, witwassen geld, bedreigen politieagenten, rechters, gevangenisbewaarders en ontsnappen," voegde hij eraan toe.

Vorig jaar vielen aanvallers een gevangenisbus aan die de vermeende drugsbaron Mohamed Amra vervoerde bij een tolpoort op de snelweg. Ze bevrijdden hem en doodden twee gevangenisbewaarders.

Hij is sindsdien opnieuw gearresteerd in Roemenië en uitgeleverd aan Frankrijk, waar hij wordt vastgehouden in een van de twee toekomstige streng beveiligde gevangenissen.

De International Prisons Observatory waakhond heeft kritiek geuit op het plan van Darmanin en stelt dat het gebaseerd is op een "veiligheidsobsessie" en maatregelen bevat die "mensenrechten schenden".