De bekende Pakistaanse econoom, filosoof, politicus en islamitische geleerde Prof. Khurshid Ahmad is zondag na een langdurig ziekbed overleden in Leicester, Verenigd Koninkrijk, zo hebben zijn familie en partij bevestigd. Hij werd 93.

Geboren op 23 maart 1932 in Delhi, India, bekleedde Ahmad tijdens zijn indrukwekkende carrière verschillende sleutelposities. Hij werd drie keer verkozen tot lid van de Senaat, het hogerhuis van Pakistan, en diende als plaatsvervangend hoofd van de planningscommissie van het land. Daarnaast schreef hij meerdere boeken over islamitische literatuur, economie en sociale vraagstukken.

Na de opdeling van India in 1947 verhuisde zijn familie naar Pakistan en vestigde zich in Lahore. In 1949 schreef hij zich in aan het prestigieuze Government College, dat inmiddels een universiteit is geworden, om bedrijfskunde en economie te studeren.

Ahmad behaalde in 1962 een masterdiploma in economie aan de Universiteit van Karachi en reisde vervolgens naar het Verenigd Koninkrijk om een doctoraat te behalen. In 1968 promoveerde hij aan de Universiteit van Leicester. In 1970 ontving hij een eredoctoraat in Onderwijs van dezelfde universiteit en begon hij daar les te geven in hedendaagse filosofie.

Islamitische economie

In de jaren 50 was hij twee termijnen voorzitter van Islami Jamiat Talaba, de grootste studentenorganisatie van Pakistan. Daarnaast diende hij bijna twee decennia, tot 2015, als plaatsvervangend hoofd van Jamaat-e-Islami (JI), de belangrijkste religieus-politieke partij van het land.

Samen met een andere prominente religieuze geleerde richtte Ahmad de UK Islamic Mission op, die later een van de grootste moslimorganisaties in het Verenigd Koninkrijk werd.

Hij was ook medeoprichter van het Institute of Policy Studies, een denktank in Islamabad gericht op openbaar beleid.

Zijn werk op het gebied van islamitische economie droeg bij aan de ontwikkeling van islamitische economische jurisprudentie.

Hij was bijna twee decennia lang redacteur van Tarjuman-ul-Quran, een gerenommeerd islamitisch tijdschrift.

Ahmad ontving in 1990 de prestigieuze King Faisal International Prize en in 2011 de Nishan-e-Imtiaz (Orde van Uitmuntendheid), de hoogste burgerlijke onderscheiding van Pakistan.