Naarmate 2024 ten einde loopt, springt de opmerkelijke uitbreiding van BRICS eruit als het grootste geopolitieke verhaal van het jaar.

BRICS heeft sinds het midden van de jaren 2000 informeel een plaats ingenomen in de wereldpolitiek. Maar dit jaar maakte de dageraad van het blok plaats voor een spectaculaire zonsopgang, met de belofte van een eerlijkere multipolaire wereldorde.

De aanleiding was een ongekende toename in het aantal leden, partners en wereldwijde volgers van het blok.

Het is veelzeggend dat deze opkomst van BRICS dit jaar de neergang van de hegemonie van de door de VS geleide G7 in de wereldpolitiek heeft versneld.

Voor degenen die de verandering van de tijdgeest hebben gemist, begraven onder andere krantenkoppen zoals Gaza, Oekraïne, de Amerikaanse verkiezingen en Syrië, markeert 2024 een keerpuntjaar voor BRICS.

De gebeurtenissen van het jaar toonden aan dat de wereldorde eindelijk verschuift naar een evenwichtiger geopolitiek landschap. En 2024 zou wel eens het einde kunnen betekenen van de imperialistische neigingen van een kleine groep door de VS geleide westerse landen.

Het jaar legde de basis voor een open, rechtvaardige en eerlijke wereldorde, democratisch geleid door Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika – de oorspronkelijke BRICS-leden – samen met de nieuwe leden en partnerlanden van het blok.

Op weg naar BRICS

Een blik op de tijdlijn van gebeurtenissen laat zien waarom 2024 een keerpunt is in de wereldpolitiek.

Op 1 januari traden vier nieuwe landen – Egypte, de VAE, Iran en Ethiopië – formeel toe tot BRICS, waardoor het aantal leden van vijf naar negen steeg.

In oktober bereikte het blok een nieuwe mijlpaal toen BRICS een dozijn landen uitnodigde om ‘partnerlanden’ te worden – waaronder Algerije, Wit-Rusland, Bolivia, Cuba, Indonesië, Kazachstan, Maleisië, Nigeria, Thailand, Oeganda, Oezbekistan en Vietnam.

De aankondiging werd gedaan tijdens de 16e BRICS-top in Kazan, Rusland, waar ook de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aanwezig was.

Opmerkelijk is dat Turkije – een belangrijk NAVO-lid – ook de status van BRICS-partner werd aangeboden.

Erdogan verklaarde dat de groeiende banden van Turkije met BRICS geen alternatief zijn voor bestaande samenwerkingen, zoals het NAVO-lidmaatschap en de EU-kandidaatstatus.

De Turkse minister van Handel Omer Bolat bevestigde het aanbod medio november en zei: "Wat betreft de status van Türkiye met betrekking tot [BRICS]-lidmaatschap, boden ze Türkiye de status van partnerlidmaatschap aan. Deze [partnerstatus] is het transitieproces in de organisatiestructuur van BRICS."

Veel landen stonden dit jaar in de rij om zich bij BRICS aan te sluiten, sommigen als volwaardige leden en anderen als partnerlanden.

Eerder werd al gemeld dat minstens 40 landen interesse hadden in toetreding tot het blok.

Twee boodschappen voor het Westen

De groei van BRICS ging daarna onverminderd door. Twee recente ontwikkelingen benadrukten hoe het blok positieve veranderingen wil brengen in een wereld waarin de imperialistische schaduw van het door de VS geleide Westen afneemt.

Een daarvan is een symbolische stap om een wereldwijd alternatief te creëren voor de Amerikaanse dollar. De andere is een oproep tot internationale samenwerking op het gebied van AI-ontwikkeling buiten de westerse invloedssfeer.

Tijdens de BRICS-top van 2024 in Kazan onthulden de leiders ceremonieel een symbolisch ‘BRICS-bankbiljet’.

Hoewel het geen functionele valuta is, markeerde de onthulling de ambitie van BRICS om alternatieven voor de dollar te verkennen.

Hoewel een BRICS-valuta nog ver weg lijkt, symboliseert het idee de aspiraties van de leden om een uitweg te vinden uit de dominantie van de dollar.

Terwijl er steeds meer gesproken wordt over het ‘de-dollariseren’ van de internationale handel, heeft de onthulling van het BRICS-bankbiljet ongetwijfeld voor wat ophef gezorgd bij de G7.

Vooral na 23 oktober, toen BRICS officieel hun goedkeuring gaven aan het afhandelen van grensoverschrijdende betalingen in lokale valuta. Het blok wil een economisch systeem creëren dat niet afhankelijk is van door de VS gecontroleerde financiële instrumenten zoals SWIFT, een westers betalingsmechanisme.

Een andere belangrijke ontwikkeling vond plaats op 11 december, toen Poetin tijdens een AI-conferentie in Moskou aankondigde dat Rusland zou samenwerken met BRICS en andere landen om AI te ontwikkelen.

Het doel is een alternatief te bieden voor de dominantie van de VS in deze technologie.

G7 versus BRICS: veranderende realiteit

Met de snelle uitbreiding van BRICS rijst de vraag: wat betekent het voor de G7 om terrein te verliezen aan BRICS?

De veranderende realiteit is even somber voor de G7 als opwindend voor BRICS.

G7, of de Groep van Zeven, is een de facto club van de zogenaamde zeven meest geavanceerde economieën, bestaande uit de VS, Groot-Brittannië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Japan en Italië. Het omvat ook de EU, een economisch blok van 27 Europese landen.

Onder leiding van Washington probeert G7 al jaren de internationale betrekkingen, de wereldeconomie en het mediaverhaal vorm te geven, terwijl het zelden de bijdragen van andere machten zoals China, Rusland, Turkije en India erkent.

Nu, de machtsdynamiek is veranderd. G7 verliest gestaag aan kracht en tanden – iets wat tien jaar geleden ondenkbaar was. In 1990 was het aandeel van G7 in het wereldwijde BBP 66 procent en dat bleef jarenlang hoog.

Destijds kon het door de VS geleide Westen willekeurig oorlogen beginnen, ingrijpen in de binnenlandse aangelegenheden van niet-gebonden landen en de Wereldbank en het IMF inzetten voor arme landen.

Dingen veranderden in de loop van de tijd. In 2022 daalde het wereldwijde BBP-aandeel van de G7 tot 44 procent.

Let op: sinds de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan in 2021, is Washington geen nieuwe oorlogen begonnen. Het heeft niet laten zien dat het in staat is om conflicten en chaos in Oekraïne, Gaza, Syrië en Jemen vreedzaam op te lossen.

Waarom BRICS anders is

In schril contrast hiermee steeg het aandeel van BRICS in het wereldwijde BBP tot 37 procent. Toch heeft het blok, ondanks de groeiende greep op de wereldeconomie, nauwelijks neigingen getoond om oorlogen te beginnen of interventies uit te voeren.

Deze evenwichtige aanpak is mogelijk omdat BRICS een veel meer gedecentraliseerde groep regeringen is met uiteenlopende geopolitieke perspectieven en pacifistisch buitenlands beleid, vergeleken met de op imperialisme gerichte G7.

Op weg naar 2025 moet de G7 wat zelfonderzoek doen. De BRICS-plooi, nu BRICS+ genoemd na zijn uitbreiding, herbergt ongeveer 40 procent van de wereldbevolking.

De landen hebben overvloedige natuurlijke hulpbronnen die G7-landen niet kunnen negeren. En het blok beslaat enorme consumentenmarkten waar multinationals uit G7-landen op vertrouwen.

Terwijl de oorlog in Oekraïne, de crisis in Gaza, de verkiezingsoverwinning van Donald Trump en de chaos in Syrië de krantenkoppen halen, is de stille opkomst van de BRICS-landen duidelijk een van de grootste ommekeer verhalen van het jaar.