De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa heeft met Elon Musk gesproken over desinformatie over Zuid-Afrika, meldde het presidentschap dinsdag. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat hij de hulp aan het land zou opschorten vanwege het landhervormingsbeleid.

Trump beschuldigde Zuid-Afrika zondag van het in beslag nemen van land en het slecht behandelen van "bepaalde groepen mensen". Ramaphosa reageerde maandag dat de regering geen land had geconfisqueerd en dat het beleid gericht was op het waarborgen van eerlijke toegang tot land voor iedereen.

De in Zuid-Afrika geboren miljardair Elon Musk, die nauwe banden heeft met Trump, mengde zich maandag in het debat met een bericht op X waarin hij Zuid-Afrika beschuldigde van "openlijk racistische eigendomswetten" en suggereerde dat blanken het slachtoffer waren.

Het presidentschap verklaarde op X dat Ramaphosa en Musk maandag hadden gesproken over "kwesties van desinformatie en verdraaiingen" over Zuid-Afrika.

"Tijdens het gesprek herhaalde de president de constitutioneel verankerde waarden van Zuid-Afrika, zoals respect voor de rechtsstaat, gerechtigheid, eerlijkheid en gelijkheid," aldus de verklaring, zonder verdere details te geven.

Nalaten van apartheid

De uitlatingen van Trump volgden nadat Ramaphosa vorige maand de Onteigeningswet had ondertekend, die de Expropriatie Act uit 1975 vervangt.

Zuid-Afrika stelde dat de Natives Land Act van 1913 leidde tot de gedwongen verwijdering van duizenden zwarte families van hun land. De formele apartheidspolitiek bleef van kracht tot 1990, waarna Zuid-Afrika in 1994 zijn eerste multiraciale verkiezingen hield.

De nieuwe wetgeving beschrijft het proces waarmee staatsinstanties land kunnen onteigenen in het algemeen belang voor verschillende doeleinden. Dit onderwerp werd een speerpunt voor rechtse groeperingen, met figuren zoals Musk en de extreemrechtse journalist Katie Hopkins die blanke landeigenaren verdedigden.

Musk, geboren in Pretoria op 28 juni 1971, had een ingenieur als vader en een Canadees-geboren model als moeder voordat hij Zuid-Afrika in zijn tienerjaren verliet. Hopkins werd ondertussen tijdelijk verboden om Zuid-Afrika te verlaten nadat de autoriteiten haar paspoort in beslag namen wegens beschuldigingen van het aanzetten tot rassenhaat.

Trump verklaarde dat de VS alle financiering aan het land zouden stopzetten totdat een grondig onderzoek naar de kwestie is afgerond.

Het kantoor van Ramaphosa benadrukte dat Zuid-Afrika een "constitutionele democratie is die diep geworteld is in de rechtsstaat, gerechtigheid en gelijkheid". Hij verduidelijkte dat Zuid-Afrika alleen financiering ontvangt voor HIV/AIDS-preventie.