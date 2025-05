Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen bewijs gevonden dat Rumeysa Ozturk, een Turkse promovenda aan de Tufts University in Massachusetts, betrokken was bij antisemitische activiteiten of een terroristische organisatie steunde, aldus een rapport.

De Washington Post meldde zondag dat een memo uit maart van het ministerie van Buitenlandse Zaken concludeerde dat er geen gronden waren om Ozturks visum in te trekken op basis van de bewering van de Trump-regering dat ze de Palestijnse verzetsgroep Hamas steunde of betrokken was bij antisemitisme of geweld, zoals beweerd door het Department of Homeland Security (DHS).

De memo, beschreven aan de Post door anonieme bronnen, stelde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio onvoldoende gronden had om Ozturks visum in te trekken onder een bepaling die hem toestaat op te treden ter verdediging van de buitenlandse beleidsbelangen van het land.

Ozturk, een Fulbright-beursstudent en promovendus in kinder- en menselijke ontwikkeling aan Tufts, werd op klaarlichte dag ontvoerd door gemaskerde agenten van de Amerikaanse immigratie- en douanedienst (ICE) buiten haar appartement in Somerville.

Haar arrestatie volgde op een online aanval door de pro-Israëlische website Canary Mission, die haar aanviel vanwege het medeauteurschap van een opiniestuk in de studentenkrant The Tufts Daily in maart 2024, waarin kritiek werd geuit op de reactie van de universiteit op Israëls brute geweld in Gaza.

De memo van DHS, verzonden door senior ambtenaar Andre Watson aan een tegenhanger van het ministerie van Buitenlandse Zaken, stelde dat "Ozturk betrokken was bij anti-Israëlische activisme na de terroristische aanvallen van Hamas op Israëli's op 7 oktober 2023."

Specifiek vermeldde de memo dat zij "medeauteur was van een opiniestuk" waarin werd opgeroepen tot "openbaarmaking van investeringen door Tufts en desinvestering uit bedrijven met directe of indirecte banden met Israël."

Wanhopige pogingen

Volgens een kopie van een aparte memo, ingezien door de Post, had DHS aanbevolen om Ozturks visum in te trekken op basis van een bepaling in de Immigration and Nationality Act die vereist dat de minister van Buitenlandse Zaken "redelijke gronden" heeft om te geloven dat iemands aanwezigheid een "nadelig beleidsgevolg voor de Verenigde Staten" vormt.

In de memo stond dat geen enkele databank van de Amerikaanse overheid terrorisme-gerelateerde informatie over Ozturk bevatte. In een apart intern document stond ook dat de intrekking van het visum “stil” zou zijn, wat betekent dat ze niet van tevoren op de hoogte zou worden gesteld.

Tijdens een dagelijkse persbriefing in maart zei woordvoerder Tammy Bruce van het ministerie dat zij niet kon ingaan op "iets dat bij de rechtbanken ligt en wordt beoordeeld."

"DHS was duidelijk van mening dat ze misdaden had begaan die haar detentie vereisten," voegde Bruce eraan toe, zonder verdere toelichting of bewijs te leveren.

Repressie

Ozturks zaak is een van een groeiend aantal zaken die gericht zijn op pro-Palestijnse studenten die kritiek uiten op Israëls acties in de belegerde enclave.

Op 8 maart arresteerden autoriteiten Mahmoud Khalil, die vorig voorjaar de pro-Palestijnse protesten aan Columbia University leidde. Trump prees zijn arrestatie en zei dat het de "eerste van velen" was.

Trump beschuldigde Khalil zonder bewijs van steun aan Hamas. Khalil ontkent banden met de verzetsgroep. Een Amerikaanse rechter oordeelde op 12 april dat hij kan worden gedeporteerd.

Enkele dagen na Khalils arrestatie kwam Trumps claim uit toen een andere pro-Palestijnse student, Badar Khan Suri, een Indiase onderzoeker aan Georgetown University, werd gearresteerd. Zijn advocaat zei dat hij werd gearresteerd vanwege de Palestijnse identiteit van zijn vrouw.

Na de arrestatie van Suri gingen de autoriteiten achter een andere pro-Palestijnse student aan, Momodou Taal, en vroegen hem zichzelf aan te geven.

Op 25 maart zei Yunseo Chung, een student aan Columbia University, dat ze de Trump-regering had aangeklaagd om haar deportatie uit de VS te stoppen vanwege haar deelname aan een pro-Palestijns protest vorig voorjaar.

Andere studenten, zoals Leqaa Kordia, Ranjani Srinivasan en Alireza Doroudi, zijn ofwel vastgehouden of vrijwillig vertrokken.