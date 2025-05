De Europese Unie wil dat India de invoerheffingen op auto's afschaft in het kader van een al lang lopend handelsakkoord. De regering van premier Narendra Modi is bereid haar huidige voorstel te verbeteren om de onderhandelingen af te ronden, aldus bronnen aan Reuters.

India staat open voor een gefaseerde verlaging van de invoerheffingen naar 10 procent, vanaf het huidige niveau van meer dan 100 procent, volgens twee bronnen uit de industrie en een regeringsfunctionaris. Dit ondanks lobbywerk vanuit de industrie om een minimumtarief van 30 procent te behouden, zelfs als de heffingen worden verlaagd. Daarnaast willen zij dat invoerrechten op elektrische voertuigen (EV's) vier jaar ongemoeid blijven om binnenlandse producenten te beschermen.

De eisen van de EU komen enkele weken nadat de regering van de Amerikaanse president Donald Trump een soortgelijke afschaffing van invoerrechten op auto's, inclusief EV's, heeft gevraagd als onderdeel van bilaterale handelsbesprekingen met India. Dit verhoogt de druk op binnenlandse autofabrikanten.

Een verlaging van de tarieven zou een overwinning betekenen voor Europese autofabrikanten zoals Volkswagen, Mercedes-Benz en BMW, omdat zij hierdoor meer toegang krijgen tot de Indiase markt. Het zou ook gunstig kunnen zijn voor Tesla van Elon Musk, dat dit jaar begint met de verkoop van geïmporteerde EV's in India, waarschijnlijk vanuit de fabriek in Berlijn.

“De EU is teruggekomen met het verzoek om een beter aanbod, en India wil een beter voorstel doen,” zei een van de bronnen uit de industrie.

Het Indiase ministerie van Handel heeft de eisen van de EU en het Indiase standpunt besproken met functionarissen van het ministerie van Zware Industrie en vertegenwoordigers van de auto-industrie tijdens een vergadering vorige week, aldus de drie bronnen.

De bronnen, die bekend zijn met de onderhandelingen, spraken op voorwaarde van anonimiteit omdat de gesprekken nog gaande en vertrouwelijk zijn.

De Europese Commissie weigerde commentaar te geven op specifieke details, maar deelde een samenvatting van de laatste gespreksronde met India in maart.

“Voor veel van de belangrijkste gebieden hebben de EU en India verschillende benaderingen en doelstellingen... Dit vertaalt zich in sommige gevallen in verschillende niveaus van ambitie,” zei Olof Gill, woordvoerder van de Commissie voor handel, in een verklaring.

Het Indiase ministerie van Handel en de Vereniging van Indiase autofabrikanten (SIAM), die grote autofabrikanten vertegenwoordigt op de op twee na grootste automarkt ter wereld, reageerden niet op e-mails met verzoeken om commentaar.

Beschermde markt

De Indiase automarkt, met een jaarlijkse productie van vier miljoen voertuigen, is een van de meest beschermde ter wereld. Binnenlandse autofabrikanten hebben betoogd dat scherpe verlagingen van de invoerrechten investeringen in lokale productie zouden ondermijnen door geïmporteerde auto's goedkoper te maken.

Bedrijven als Tata Motors en Mahindra & Mahindra hebben zich met name verzet tegen het verlagen van de importtarieven op elektrische auto's. Ze stellen dat dit schadelijk zou zijn voor een sector waarin ze veel hebben geïnvesteerd en waarin ze nog meer geld willen investeren.

Net als in het voorstel aan de VS heeft de Indiase auto-industrie voorgesteld om de tarieven op een beperkt aantal benzineauto's onmiddellijk te verlagen naar 70 procent, vanaf meer dan 100 procent, en vervolgens gefaseerd te verlagen naar 30 procent. Voor EV's willen autofabrikanten dat er tot 2029 geen tariefverlagingen plaatsvinden, gevolgd door een gefaseerde verlaging naar 30 procent voor een beperkt aantal importen, aldus de bronnen.

Hoewel het niet direct duidelijk was of India al een voorstel van 10 procent tarief aan de EU heeft gedaan, verwachten analisten dat beide partijen flexibeler zullen zijn in de onderhandelingen, gezien de dreiging van een wereldwijde handelsoorlog en de recessie-impact van de forse tariefverhogingen van Trump.

India en de EU zijn al jaren in handelsbesprekingen en kwamen in februari overeen om de deal tegen het einde van het jaar af te ronden, terwijl ze proberen de impact van tarieven te verzachten.

Antonio Costa, voorzitter van de Europese Raad, zei vorige week op het sociale mediaplatform X dat het tijd is om “beslissend vooruitgang te boeken in de onderhandelingen met India.”

“Als de EU nu druk voelt om een deal met India te sluiten, moeten we kijken hoe we daarvan kunnen profiteren. Het draait allemaal om onderhandelingsmacht,” zei de eerste bron uit de industrie.