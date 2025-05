De Amerikaanse president Donald Trump heeft berichten ontkend dat zijn regering een tariefvrijstelling zou hebben verleend voor elektronica zoals smartphones en chips, in tegenstelling tot suggesties eind vorige week dat technische consumentenproducten gespaard zouden blijven van verregaande wederzijdse tarieven.

"NIEMAND krijgt een 'vrijstelling' voor de oneerlijke handelsbalansen en niet-monetaire tariefbarrières die andere landen tegen ons hebben gebruikt, vooral niet China, dat ons verreweg het slechtst behandelt!" zei Trump zondag op zijn Truth Social-account.

"Er is vrijdag geen tarief 'uitzondering' aangekondigd. Deze producten vallen onder de bestaande 20% fentanyl-tarieven — ze worden alleen verplaatst naar een andere tariefcategorie," voegde hij eraan toe.

"Het nepnieuws weet dit, maar weigert het te melden. We kijken naar halfgeleiders en de hele toeleveringsketen van elektronica in het komende onderzoek naar nationale veiligheidstarieven. Wat is onthuld is dat we producten moeten maken in de Verenigde Staten, en dat we niet gegijzeld willen worden door andere landen, vooral vijandige handelsnaties zoals China, die er alles aan zullen doen om het Amerikaanse volk niet te respecteren."

"Het Gouden Tijdperk van Amerika, dat belasting- en regeldrukverlagingen omvat, waarvan een aanzienlijk deel zojuist is goedgekeurd door het Huis en de Senaat, zal meer en beter betaalde banen betekenen, producten maken in ons land en andere landen, met name China, op dezelfde manier behandelen als zij ons hebben behandeld," voegde hij eraan toe.

De Amerikaanse douane en grensbescherming publiceerde vrijdag een bericht waarin leek te staan dat elektronische producten werden vrijgesteld van 145 procent tarieven op Chinese goederen, wat de hoop wekte dat dergelijke items gespaard zouden blijven.

Maar minister van Handel Howard Lutnick probeerde zondag duidelijkheid te scheppen en zei dat elektronica niet permanent was vrijgesteld, maar in plaats daarvan zou worden onderworpen aan nieuwe, specifiek op halfgeleiders gerichte tarieven die naar verwachting binnen een maand of twee worden ingevoerd als onderdeel van een bredere strategie.

China zoekt elders

China probeert zichzelf te presenteren als een stabiel alternatief voor een grillig Washington en zoekt toenadering tot landen die geschrokken zijn van de wereldwijde economische storm.

Xi Jinping begint maandag aan een vijfdaagse tour door Zuidoost-Azië voor gesprekken met de leiders van Vietnam, een productiebolwerk, evenals Maleisië en Cambodja.

De gevolgen van Trumps tarieven — en daaropvolgende grillige beleidswijzigingen — hebben vooral schokgolven door de Amerikaanse economie gestuurd, met investeerders die staatsobligaties verkopen, de dollar die keldert en het consumentenvertrouwen dat daalt.

De druk op Trump neemt toe, aangezien Wall Street-miljardairs — waaronder een aantal van zijn eigen aanhangers — openlijk kritiek hebben geuit op de tariefstrategie als schadelijk en contraproductief.

Het Witte Huis houdt vol dat het agressieve beleid vruchten afwerpt en zegt dat tientallen landen al handelsbesprekingen zijn begonnen om een overeenkomst te sluiten voordat de pauze van 90 dagen afloopt.

"We werken dag en nacht, delen documenten, ontvangen aanbiedingen en geven feedback aan deze landen," zei Greer tegen CBS.