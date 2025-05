Begum Aydogan Mathyk, een onderzoeker op het gebied van verloskunde en gynaecologie aan de Universiteit van Zuid-Florida, zal de gezondheid van een volledig vrouwelijke bemanning onderzoeken die gepland staat voor een ruimtevlucht in 2026.

Het Brits-Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic plant deze ruimtevlucht in samenwerking met het Internationaal Instituut voor Ruimtevaartwetenschappen (IIAS-02) onderzoeksprogramma.

Mathyk gaf aan dat haar interesse in de gezondheid van vrouwen, gecombineerd met haar fascinatie voor wetenschappelijke ontdekkingen, haar naar dit onderzoeksveld heeft geleid. Ze begon haar carrière in Türkiye en verhuisde vervolgens naar de VS om haar studie voort te zetten en innovatieve projecten te realiseren.

De Turkse arts vertelde dat ze heeft deelgenomen aan NASA’s stageprogramma in de afdeling Ruimtegeneeskunde bij het Johnson Space Center van het agentschap, waar ze ervaring en training opdeed in Houston, Texas. Daarnaast nam ze deel aan NASA’s programma voor Ruimtevaarttechnologie, Toepassingen en Onderzoek.

Mathyk benadrukte het belang van ruimtegeneeskunde voor de toekomst van de mensheid, vooral gezien de tekortkomingen in dit vakgebied, en sprak haar enthousiasme uit over het vinden van nieuwe oplossingen voor de gezondheid van vrouwen.

Gezondheid van vrouwen tijdens langdurige ruimtereizen

Mathyk wees op het gebrek aan studies over de gezondheid van vrouwen in de ruimte. Hoewel er reproductiestudies met dieren in de ruimte zijn uitgevoerd, is haar aanpak anders.

“Ik ben momenteel de enige gynaecoloog in de VS die actief onderzoek leidt op dit gebied. Ik draag niet alleen wetenschappelijk bij, maar leid ook studies in verschillende groepen,” voegde ze eraan toe.

Ze vertelde dat haar onderzoek naar medische beeldvorming in de ruimte, met name gynaecologische echografie, uniek is.

Het testen van de toepasbaarheid van echografie in gewichtloze omstandigheden heeft belangrijke gegevens opgeleverd voor toekomstige gezondheidscontroles van vrouwelijke astronauten.

“Ik werk eraan om de effecten van de ruimte op de gezondheid van vrouwen te begrijpen en oplossingen te ontwikkelen. Ons werk is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature,” zei ze. “Wetenschappers uit meer dan 25 landen hebben de effecten van ruimtevluchten op de menselijke biologie geanalyseerd en gepubliceerd vanuit genetisch, epigenetisch en moleculair perspectief. Ons werk over oestrogeen is echter de meest uitgebreide publicatie over dit onderwerp.”

“We hebben meer inzicht gegeven in de effecten van ruimtevaart op de gezondheid van vrouwen. Ik heb ook veel presentaties gegeven op NASA-conferenties en bij andere ruimtevaartorganisaties, en ik werk samen met veel experts op het gebied van ruimtebiologie en geneeskunde,” voegde ze eraan toe.

Mathyk benadrukte het belang van het verplaatsen van studies over de gezondheid van vrouwen van de aarde naar de ruimte, aangezien de langetermijneffecten van ruimtevaart op de reproductieve gezondheid en hormonale systemen van vrouwelijke astronauten nog onbekend zijn.

“Türkiye heeft een rijke traditie in de luchtvaart”

“We hebben meer informatie nodig over de gezondheid van vrouwen tijdens langdurige ruimtereizen, zoals (mogelijke) missies naar Mars en de maan, en gynaecologische onderzoeken moeten onafhankelijk van de aarde kunnen worden uitgevoerd,” zei ze.

“Als er een ruimtekolonie zou worden opgericht, zal het waarborgen van de gezondheid van vrouwen een van de meest cruciale kwesties zijn.”

Mathyk noemde ruimteonderzoek een multidisciplinair veld en riep Turkse wetenschappers uit disciplines zoals techniek, biologie, geneeskunde, natuurkunde, scheikunde en andere vakgebieden op om eraan bij te dragen.

“Mijn advies aan jonge wetenschappers en studenten is om hun enthousiasme voor lezen en leren niet te verliezen en zichzelf te blijven ontwikkelen,” voegde ze eraan toe.

“De stappen die Türkiye zet in ruimtegeneeskunde, biotechnologie en ruimteonderzoek hebben de weg vrijgemaakt voor het land om zijn positie in wetenschap en technologie te versterken—en dit werk is slechts het begin van Türkiye’s blijvende aanwezigheid op dit gebied.”