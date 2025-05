De Israëlische regering heeft een bericht op sociale media gedeeld en vervolgens verwijderd waarin condoleances werden aangeboden voor het overlijden van paus Franciscus. Er werd geen reden gegeven voor de verwijdering, maar een Israëlische krant suggereerde dat dit te maken had met de kritiek van de overleden paus op de oorlog in Gaza.

Het geverifieerde @Israel-account plaatste maandag een bericht op het sociale mediaplatform X met de tekst: "Rust in vrede, paus Franciscus. Moge zijn nagedachtenis een zegen zijn", vergezeld van een afbeelding van de paus bij de Westmuur in Jeruzalem.

De Jerusalem Post citeerde functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken die verklaarden dat de paus "uitspraken tegen Israël" had gedaan en dat het bericht op sociale media per "vergissing" was geplaatst.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat volgens de website van het sociale mediaplatform X is gekoppeld aan het geverifieerde @Israel-account, reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar van Reuters.

Franciscus, die maandag op 88-jarige leeftijd overleed, suggereerde afgelopen november dat de internationale gemeenschap zou moeten onderzoeken of de oorlog van Israël in Gaza neerkomt op genocide van het Palestijnse volk. Dit was een van zijn meest expliciete kritieken op het Israëlische optreden sinds het offensief begon in oktober 2023.

Stilte over het overlijden van de paus

In januari noemde de paus de humanitaire situatie in Gaza "beschamend", wat kritiek uitlokte van de Joodse opperrabbijn van Rome, die Franciscus beschuldigde van "selectieve verontwaardiging".

Israël beweert dat beschuldigingen van genocide in de oorlog in Gaza ongegrond zijn en dat het uitsluitend gericht is op het opsporen van Hamas en andere gewapende groepen.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die een extreemrechtse coalitie van religieuze en nationalistische partijen leidt, heeft geen commentaar gegeven op het overlijden van de paus. De Israëlische president Isaac Herzog stuurde echter maandag een condoleancebericht aan christenen in het Heilige Land en wereldwijd, waarin hij Franciscus beschreef als "een man van diep geloof en grenzeloze compassie".

De relaties tussen de Katholieke Kerk en het jodendom zijn de afgelopen decennia verbeterd, na eeuwen van vijandigheid.

Paus Franciscus was tijdens zijn 12-jarige pontificaat doorgaans voorzichtig met het kiezen van een kant in conflicten. Hij veroordeelde de groei van antisemitische groepen, terwijl hij ook elke avond tijdens de oorlog telefonisch contact had met de kleine christelijke gemeenschap in Gaza.

In 2014 bezocht Franciscus de Westmuur - de heiligste gebedsplaats in het jodendom - en bad hij ook bij een deel van een muur die door Israël is gebouwd in de bezette Westelijke Jordaanoever, die Jeruzalem en Bethlehem scheidt.