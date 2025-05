De geplande uitbreiding van 'captive' kolencentrales in Indonesië, bedoeld om industrieën van stroom te voorzien, bedreigt de belofte van het land om de CO2-uitstoot tegen 2030 te verminderen en alle kolencentrales een decennium later te sluiten, aldus een rapport.

Het nieuwe nationale elektriciteitsplan van Indonesië, aangekondigd in november, voorziet een groei in hernieuwbare energie, maar ook een scherpe toename van kolenenergie na 2030, volgens een rapport van de in Londen gevestigde energiedenktank Ember, gepubliceerd op donderdag.

Het nieuwe plan roept 'zorgen op dat het nieuwste elektriciteitsplan van Indonesië de opwekking van kolenenergie aanzienlijk zou kunnen verhogen', aldus Ember.

Indonesië, dat sterk afhankelijk is van kolen en de grootste economie van Zuidoost-Azië is, behoort tot de grootste uitstoters ter wereld. President Prabowo Subianto beloofde vorig jaar echter om kolen binnen 15 jaar uit te faseren en tegen het midden van de eeuw netto nul-uitstoot te bereiken.

Jakarta gaf eerder al aan dat het aandeel hernieuwbare energie in de elektriciteitsproductie in 2030 44 procent zou bedragen.

Maar volgens Ember omvat het nieuwe plan 26,8 gigawatt aan nieuwe kolencapaciteit in de komende zeven jaar, waarvan meer dan 20 GW afkomstig is van zogenaamde captive kolenuitbreiding, die energie levert aan industrieën in plaats van aan het elektriciteitsnet.

Indonesië exploiteert momenteel 49,7 GW aan kolencentrales, volgens Ember, en de overheid meldt dat er in december 253 kolencentrales operationeel waren.

Maar tientallen andere kolencentrales zijn nog in aanbouw, waaronder captive kolencentrales.

'Gezondheid en economische last'

De staatsenergieonderneming Perusahaan Listrik Negara gaf geen reactie op een verzoek om commentaar.

Het Centrum voor Onderzoek naar Energie en Schone Lucht (CREA), dat stelt dat een groot deel van de groei in captive kolen zich concentreert op de eilanden Sulawesi en Noord-Molukken, waarschuwde de lokale bevolking.

Zij 'zullen de hoogste gezondheids- en economische lasten moeten dragen door blootstelling aan vervuiling', aldus CREA-analist Katherine Hasan.

Indonesië sloot in 2022 een Just Energy Transition Partnership van 20 miljard dollar met ontwikkelde landen, bedoeld om de overgang naar schone energie te versnellen, maar tot nu toe is weinig van dat geld daadwerkelijk gezien.

Deze maand haastte het ministerie van Milieu zich opnieuw om de steun van Jakarta voor de historische klimaatovereenkomst van Parijs te bevestigen, nadat de klimaatgezant van het land had gesuggereerd dat de overeenkomst irrelevant was nadat de Amerikaanse president Donald Trump zich er opnieuw uit terugtrok.

Het rapport stelde dat Indonesië veel meer moet doen om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs tegen 2050 te halen.