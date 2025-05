Santorini lijkt de tol te betalen voor zijn schoonheid. De adembenemende kliffen en witgekalkte dorpjes blijven kwetsbaar balanceren op onstabiele grond.

Het eiland is in staat van nood verklaard nadat woensdagavond een aardbeving met een kracht van 5,2 op de schaal van Richter plaatsvond, de sterkste in een reeks bevingen sinds eind januari.

Volgens een voorlopig rapport van het Turkse rampenbeheerbureau (AFAD) en de Algemene Directie voor Minerale Onderzoek en Exploratie (MTA) zijn er de afgelopen week duizenden bijna constante aardbevingen geregistreerd in de regio, met dieptes variërend van 5 km tot 25 km.

Santorini ligt bovenop een actieve vulkanische boog in de zuidelijke Egeïsche Zee, langs de Egeïsche Vulkanische Boog, een seismisch actieve regio.

De seismische activiteit op het eiland, ondiep en beperkt tot de Egeïsche plaat, mist diepere seismische activiteit, wat erop wijst dat de tektonische spanningen zich concentreren in de bovenste plaat.

“De getijden die plaatsvinden in de zuidelijke Egeïsche Zee, de Afrikaanse getijden, bewegen momenteel onder de Anatolische getijden door de Egeïsche-Cyprusboog,” zegt Dr. Naci Gorur, een Turkse seismoloog, tegen TRT World.

De aardbevingen zijn vooral geconcentreerd nabij het eiland Amorgos, in een seismische zone die zich uitstrekt van Athene tot Bodrum en vulkanische eilanden omvat zoals Milos, Santorini en Nisyros. De Egeïsche Subductiezone, waar de Afrikaanse plaat onder de Egeïsche plaat duikt, loopt net ten zuiden van deze boog.

“Deze aardbevingen worden veroorzaakt door kleine scheuren onder de zee. En natuurlijk gaat er bij elke scheur wat energie verloren. Maar dit helpt niet om de warmte-energie die door deze aardbevingen wordt veroorzaakt te verminderen,” zegt Gorur.

Kunnen deze kleinere bevingen helpen om de druk te verlichten en zo een grotere en verwoestendere aardbeving voorkomen? Gorur is sceptisch.

“Het heeft een klein effect. De energie die verloren gaat, vermindert niet de energie die door een van onze echte gebeurtenissen wordt veroorzaakt. Het maakt het niet ineffectief,” zegt hij.

De seismoloog voegde eraan toe dat als er een grotere aardbeving zou plaatsvinden, de effecten op Turkije beperkt zouden zijn.

“We denken niet dat Turkije hierdoor zal worden beïnvloed,” zegt hij. Vulkanische activiteit is echter een ander verhaal.

“Als de ontwikkeling van getijden en vulkanisme zich richt op Turkije, of als het echt vulkanisme wordt. Als het verandert in een vulkaanuitbarsting, zullen de as die uit de zee stroomt en de lava Turkije beïnvloeden,” zegt hij.

Gorur waarschuwt dat tsunami’s de kust van Turkije kunnen treffen en schade kunnen veroorzaken, maar “tot op zekere hoogte.”

“Deze aardbevingen opereren momenteel in de vorm van een aardbevingstorm,” zegt hij. “Hoewel het meestal tektonisch is, kan het vulkanische effecten hebben.”

Vulkaan of niet?

Seismische activiteit in een regio met een lange geschiedenis van vulkaanuitbarstingen roept zorgen op over een mogelijke heropleving van de vulkanen van Santorini, en of de huidige bevingen magma-activiteit zullen veroorzaken.

Griekenland is het meest aardbevingsgevoelige land van Europa. Santorini herbergt twee vulkanen, waaronder de ondergrondse vulkaan Nea Kameni, gelegen in de Santorini-caldera, en Kolumbo, die ongeveer 8 km ten noordoosten van het eiland onder water ligt.

Het voorlopige rapport van het Turkse rampenagentschap AFAD en de Algemene Directie voor Minerale Onderzoek en Exploratie (MTA) erkent de complexe relatie tussen tektonische en vulkanische activiteit.

Het rapport merkt op: “Hoewel seismische bewegingen die zich in een magmakamer ontwikkelen kunnen voorkomen, kan vulkanisme ook het gevolg zijn van tektonische bewegingen.”

Gorur’s mening komt overeen met het AFAD-rapport dat de platen meestal het gevolg zijn van tektonische bewegingen, “maar het kan ook vulkanische effecten hebben.”

De geschiedenis suggereert echter dat aardbevingen niet noodzakelijkerwijs tot uitbarstingen leiden. Het rapport maakt het onderscheid dat seismische activiteit van vergelijkbare intensiteit, zoals geregistreerd in dezelfde regio gedurende 14 maanden tussen 2011-2012, niet leidde tot vulkanische activiteit.

Sommige experts geloven dat er onvoldoende magma in de kamers diep in de vulkaan zit om een uitbarsting te rechtvaardigen.

De laatste grote uitbarsting van de vulkaan van Santorini, bekend als de Minoïsche uitbarsting, was verwoestend. Deze vond ongeveer 3.500 jaar geleden plaats, rond 1600 v.Chr. Sommige historici hebben deze gekoppeld aan de ineenstorting van de Minoïsche beschaving op het eiland Kreta. De meest recente, in 1950, was minder catastrofaal.

Het AFAD-rapport stelt dat vulkanische activiteit afhankelijk is van een verscheidenheid aan geologische kenmerken “zoals het type en de intensiteit van de uitbarsting, magma-waterinteractie en dergelijke.”

De kans op een nieuwe grote uitbarsting op korte termijn blijft onduidelijk.

Volgens Efthymios Lekkas, een Griekse seismoloog en hoofd van het wetenschappelijke monitoringscomité voor de Egeïsche Vulkanische Boog: “We hebben nog een zeer lange tijd voor ons voordat we met een grote uitbarsting te maken krijgen.”