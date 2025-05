Bosbranden in North Carolina hebben geleid tot een evacuatie in een van de provincies, terwijl hulpdiensten proberen de vlammen onder controle te krijgen in een gebied dat nog herstellende is van orkaan Helene.

Het North Carolina Department of Public Safety kondigde zaterdag om 20:20 uur een verplichte evacuatie aan voor delen van Polk County in het westen van de staat, ongeveer 128,7 kilometer ten westen van Charlotte.

“De zichtbaarheid in het gebied zal afnemen, en wegen/evacuatieroutes kunnen worden geblokkeerd; als je nu niet vertrekt, kan je vast komen te zitten, gewond raken of omkomen,” waarschuwde het agentschap bewoners van specifieke wegen in een bericht op sociale media.

Het ministerie van openbare veiligheid meldde dat er een opvanglocatie was ingericht in Columbus, North Carolina.

De online bosbrandkaart van de North Carolina Forest Service toonde drie actieve branden in Polk County en twee andere in de nabijgelegen provincies Burke en Madison, terwijl een andere bosbrand woedde in Stokes County aan de noordelijke grens met Virginia.

De westelijke regio van North Carolina werd in september zwaar getroffen door orkaan Helene. Onder de uitgebreide schade spoelde overstroming meer dan 1,6 kilometer van de oostelijke rijbanen van Interstate 40 weg, die naar het oosten van Tennessee leidt en gedeeltelijk gesloten bleef voor verkeer tot maart.

De orkaan beschadigde of beïnvloedde 8046 kilometer aan door de staat onderhouden wegen en beschadigde 7000 particuliere wegen, bruggen en duikers in North Carolina.