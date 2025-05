Toen deze week een van de grootste stroomstoringen Spanje en Portugal trof, ontstond er veel speculatie over de mogelijke oorzaken van de storing die het dagelijks leven op het Iberisch Schiereiland ontregelde.

Hoewel er nog geen definitieve verklaring is, is een rapport van Redeia Corporation, dat eigenaar is van de Spaanse elektriciteitsnetbeheerder REE, weer opgedoken en heeft het de bezorgdheid over de te grote afhankelijkheid van hernieuwbare energie aangewakkerd.

“De hoge penetratie van hernieuwbare opwekking zonder de noodzakelijke technische capaciteit om storingen adequaat op te vangen” in Spanje “kan leiden tot productieverlagingen”, aldus het rapport.

Redeia waarschuwde in het jaarverslag voor 2024 voor de hoge mate van hernieuwbare energie in Spanje zonder de juiste infrastructuur om mogelijke storingen te beheren. Dit zou volgens het rapport een aanzienlijke impact kunnen hebben op de elektriciteitsvoorziening.

Deze stroomstoringen “kunnen ernstig worden, zelfs leiden tot een disbalans tussen productie en vraag, wat de elektriciteitsvoorziening aanzienlijk zou beïnvloeden,” voegde het rapport toe.

Maar nu reageren hoge functionarissen terughoudend.

Gevraagd naar het rapport tijdens een interview met nieuwsradio Cadena Ser op woensdag, bagatelliseerde Redeia voorzitter Beatriz Corredor het belang ervan.

Ze zei dat het “verkeerd” was om de enorme stroomstoring van maandag in verband te brengen met het hoge gebruik van hernieuwbare energie in Spanje.

De productie van hernieuwbare energie “is veilig” en “het ernstige incident van maandag koppelen aan de penetratie van hernieuwbare energie is niet waar, het is niet correct,” voegde ze eraan toe.

Het 380 pagina's tellende financiële jaarverslag was slechts een opsomming van een reeks potentiële risico's zoals het wettelijk verplicht is te doen, zei Corredor.

“Hernieuwbare energieën werken op een stabiele manier, ze hebben al mechanismen waardoor ze praktisch kunnen werken” zoals “conventionele” technologieën, voegde ze eraan toe.

In het rapport waarschuwde Redeia dat het “verlies van vaste productie” als gevolg van de sluiting van ‘conventionele’ energiecentrales die gas en kolen gebruiken, zou kunnen leiden tot “grotere problemen bij het bedienen van het systeem, een toename van productiebeperkingen en technische beperkingen, evenals een mogelijke impact op de levering”.

Het rapport waarschuwde verder voor het “risico van een aanval of incident op IT-systemen” die “van invloed zou kunnen zijn op de elektriciteitsvoorziening” in Spanje en “zou kunnen leiden tot kosten en reputatieschade” voor Redeia.

Het hoogste strafhof van Spanje onderzoekt of de stroomstoring “een daad van computersabotage” was, maar REE heeft een cyberaanval uitgesloten.