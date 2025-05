De voortdurende genocide in Gaza door Israël is volgens de beroemde Britse actrice Juliet Stevenson “de meest extreme humanitaire ramp van onze tijd” en een weerspiegeling van “een soort wereldwijd sadisme.” Stevenson, een uitgesproken criticus van de acties van Israël en de medeplichtigheid van het Westen.

Sprekende met Anadolu, Stevenson verklaarde dat de schaal van menselijk lijden dat Israël de Palestijnen aandoet “verder gaat dan alles” wat zij ooit heeft meegemaakt.

“Het is catastrofaal,” zei ze, verwijzend naar de aanhoudende Israëlische aanvallen die sinds oktober 2023 meer dan 51.000 Palestijnen hebben gedood en meer dan 116.000 anderen hebben verwond.

“De mate van menselijk lijden is verder dan alles wat ik ooit heb gezien … Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt,” voegde ze eraan toe.

Ze wees ook op het falen van de internationale gemeenschap om in te grijpen: “Er is een soort wereldwijd sadisme gaande.

Mensen kijken naar het bombarderen, de branden, het verbranden, de bommen, de honger, de ziektes, het bombarderen van ziekenhuizen en de volledige infrastructuur, en het onthouden van hulp.

“De wereld, grotendeels … het VK, de VS, een groot deel van Europa, kijkt gewoon toe en wendt zich af.”

Stevenson was vooral kritisch over het standpunt van de Britse regering met betrekking tot wapenexporten naar Israël, waarbij ze specifiek wees op de voortdurende levering van onderdelen voor F-35 gevechtsvliegtuigen die worden gebruikt bij aanvallen op Gaza.

“Niets lijkt onze premier (Keir Starmer) te kunnen overtuigen om daarmee te stoppen,” zei ze.

Hoewel het VK in september 2024 30 van de 350 exportvergunningen naar Israël opschortte, sloot die beslissing onderdelen met betrekking tot het F-35-programma expliciet uit.

De opgeschorte vergunningen omvatten onderdelen voor drones, helikopters en militaire vliegtuigsystemen. Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties hebben echter benadrukt dat de F-35-jets van Israël – waarvan velen gedeeltelijk zijn geassembleerd met Britse onderdelen – een centrale rol hebben gespeeld in de bombardementen op Gaza.

“Zoals veel mensen voel ik me wanhopig hierover … 20.000 dode kinderen, en dat is nog zonder de kinderen die onder het puin gevonden zullen worden,” zei ze.

“Wat moet er gebeuren voordat mensen dit zien als de meest extreme humanitaire ramp van onze tijd, en opstaan en oproepen om dit te stoppen?”

‘Ik zie dit land veranderen’

Stevenson uitte ook haar bezorgdheid over de staat van burgerlijke vrijheden in het VK, met name over de vrijheid van meningsuiting en het harde optreden tegen pro-Palestijnse activisten.

Ze vertelde over haar deelname aan een vreedzame demonstratie in Londen op 18 januari, waar talrijke demonstranten werden gearresteerd en prominente figuren – waaronder Holocaust-overlevende Stephen Kapos, acteur Khalid Abdalla en Stevenson zelf – door de politie werden ondervraagd.

“Ik wist die dag … dit land is veranderd,” zei ze.

De protesten waren volledig vreedzaam, maar werden toch “gewelddadig door de politie aangepakt,” inclusief de “arrestatie door de politie van Chris Nineham (vicevoorzitter van de Stop the War Coalition), die tegen de grond werd gegooid en wiens bril werd gebroken.”

De ervaren actrice legde uit dat zij een van degenen was die later door de politie werd benaderd onder de Public Order Act, een ervaring die haar “zeer bezorgd” heeft gemaakt over de toekomst van de vrijheid van meningsuiting in het VK.

“Ik zie dit land veranderen. Er gebeurt hier iets echt beangstigends,” zei Stevenson, bekend van haar BAFTA-genomineerde rol in Truly, Madly, Deeply en optredens in Bend It Like Beckham, Emma en Mona Lisa Smile.

Ondanks de druk blijft ze vastberaden om zich uit te spreken.

“Ik wil niet naar de gevangenis, maar ik zal niet stoppen. Ik zal niet stoppen met naar demonstraties gaan. Ik zal niet stoppen met praten over Gaza of Palestina vanwege dit (harde optreden tegen pro-Palestina activisten),” verklaarde ze.

“Ik moet geloven dat … we nog steeds het recht hebben op vrije meningsuiting in dit land.

Ik moet dat blijven geloven.”