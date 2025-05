De leider van de Italiaanse oppositiepartij Vijfsterrenbeweging heeft donderdag opgeroepen tot een alomvattend wapenembargo tegen Israël vanwege de aanvallen op Gaza.

"Meer dan 100 doden in 24 uur. Meer dan 300 kinderen gedood in twee weken," schreef Giuseppe Conte op X, waarbij hij benadrukte dat Israëlische aanvallen doorgaan met het treffen van zorginstellingen en woningen.

Hij stelde dat Italië en Europa zwijgen tegenover de wreedheden die worden uitgevoerd door de regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Conte bekritiseerde het standpunt van het Europees Parlement en zei dat het slechts bezorgdheid uitspreekt, wat volgens hem "geen enkele zin heeft."

"Er moet een volledig wapenembargo worden opgelegd aan Israël en zware economische en diplomatieke sancties moeten worden opgelegd aan regeringsfunctionarissen en hun aanhangers," aldus de 60-jarige politicus, die van 2018 tot 2021 premier was.

Honderden mensen hielden een demonstratie in Milaan, in het noorden van Italië, om te protesteren tegen de moord op Palestijnse journalisten in Gaza door Israël.

Meer dan 50.500 Palestijnen zijn omgekomen in Gaza door de Israëlische aanvallen sinds oktober 2023, waarvan de meeste vrouwen en kinderen zijn.

Het Internationaal Strafhof heeft afgelopen november arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof vanwege de oorlog in de enclave.