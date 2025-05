Japanse aardbevingswetenschappers zeggen dat het land zich moet voorbereiden op een mogelijke “megabeving” die op een dag honderdduizenden mensen het leven kan kosten - hoewel ze benadrukken dat de waarschuwing niet betekent dat een kolossale beving op handen is.

De waarschuwing van de Japan Meteorological Association (JMA) is de eerste die wordt uitgegeven volgens nieuwe regels die zijn opgesteld nadat in 2011 ongeveer 18.500 mensen omkwamen bij een aardbeving, tsunami en kernramp.

Wat zegt de waarschuwing?

Het “megabeving rapport” van de JMA waarschuwt dat “als er zich in de toekomst een zware aardbeving zou voordoen, er sterke schokken en grote tsunami's zouden ontstaan”.

“De kans op een nieuwe zware aardbeving is groter dan normaal, maar dit is geen indicatie dat er zeker een zware aardbeving zal plaatsvinden in een specifieke tijdsperiode,” voegde het eraan toe.

Het advies heeft betrekking op de “subductiezone” van de Nankai trog tussen twee tektonische platen in de Stille Oceaan, waar in het verleden zware aardbevingen hebben plaatsgevonden.

Wat is de Nankai trog?

De 800 kilometer lange onderzeese trog loopt van Shizuoka, ten westen van Tokio, tot het zuidelijke puntje van het eiland Kyushu.

Het is elke twee eeuwen het toneel geweest van verwoestende bevingen met een kracht van acht of negen magnitude.

Deze zogenaamde “megathrust" aardbevingen, die vaak paarsgewijs voorkomen, kunnen gevaarlijke tsunami's veroorzaken langs de zuidkust van Japan.

In 1707 scheurden alle segmenten van de Nankai trog tegelijk en veroorzaakte een aardbeving die nog steeds de op één na krachtigste is die Japan ooit heeft meegemaakt.

Die beving - die ook de laatste uitbarsting van de berg Fuji veroorzaakte - werd gevolgd door twee krachtige Nankai megabevingen in 1854 en daarna nog twee in 1944 en 1946.

Hoeveel staat er op het spel?

De Japanse regering heeft eerder gezegd dat de volgende megabeving van magnitude 8-9 langs de Nankai trog een kans van ongeveer 70 procent heeft om binnen de komende 30 jaar toe te slaan.

In het ergste scenario kunnen er naar schatting van deskundigen zo'n 300.000 levens verloren gaan en sommige ingenieurs zeggen dat de schade kan oplopen tot 13 biljoen dollar als gevolg van weggevaagde infrastructuur.

“De geschiedenis van grote aardbevingen bij Nankai is overtuigend eng,” schreven geologen Kyle Bradley en Judith A Hubbard in hun nieuwsbrief Earthquake Insights.

En “hoewel het voorspellen van aardbevingen onmogelijk is, verhoogt de kans op een volgende aardbeving meestal wel”, legden ze uit.

“Een toekomstige grote Nankai aardbeving is zeker de langst verwachte aardbeving in de geschiedenis - het is de oorspronkelijke definitie van de ‘Big One’.”

Hoe bezorgd dienen mensen te zijn?

Japan herinnert mensen in bevingsgebieden eraan algemene voorzorgsmaatregelen te nemen, van het vastzetten van meubels tot het kennen van de locatie van de dichtstbijzijnde evacuatieschuilplaats.

Veel huishoudens in het land houden ook een rampenpakket bij de hand met flessen water, houdbaar voedsel, een zaklamp, radio en andere praktische zaken.

Maar er is geen reden tot paniek - volgens Bradley en Hubbard is er slechts een “kleine kans” dat de aardbeving van 7,1 magnitude in 2024 een voorschok is.

“Een van de uitdagingen is dat zelfs als het risico op een tweede aardbeving verhoogd is, het nog altijd laag is,” zeiden ze.

“In Californië is de vuistregel bijvoorbeeld dat een aardbeving ongeveer vijf procent kans heeft om een voorschok te zijn.”