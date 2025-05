De leiders van 22 inheemse volkeren van vijf continenten hebben in Chili gebeden voor de natuur aan het einde van een 46-daagse wereldwijde pelgrimstocht.

De "inheemse wijzen" voerden een ceremoniële ritueel uit van het Anasazi-volk, dat in de Chaco Canyon leefde vóór de Europese kolonisatie van wat later de Amerikaanse staat New Mexico zou worden.

Het was een ritueel dat voor het eerst volkeren van over de hele wereld samenbracht op een reis die begon in Italië en via India, Australië en Zimbabwe uiteindelijk in Chili eindigde.

Tijdens de afsluitende ceremonie zongen, dansten en baden vertegenwoordigers van volkeren zoals de Khalkha uit Mongolië, de Noke Koi uit Brazilië en de Kallawaya uit Bolivia op het ritme van drums rond een altaar waar ze een heilig vuur ontstaken.

"De veren vertegenwoordigen de continenten, en vandaag hebben we voor het eerst de vijf continenten," zei Heriberto Villasenor, directeur van Raices de la Tierra, een NGO die zich inzet voor het behoud van inheemse culturen.

Klimaatcrisis

Aan het einde van het evenement omhelsden de leiders elkaar en deelden ze een boodschap waarin ze opriepen tot meer zorg voor het milieu.

"Wij zijn onderdeel van de natuur. We staan er niet los van. We bevinden ons op een kritiek moment waarin zoveel vernietiging heeft plaatsgevonden, grotendeels door toedoen van de mens," vertelde Rutendo Ngara (49), een vertegenwoordiger van de Zuid-Afrikaanse groep Oba Umbuntu, aan AFP.

De leiders deelden ook hun zorgen over wat er in hun thuisregio's gebeurt.

"Helaas proberen ze uranium te winnen in Mongolië. Het is een belangrijk element dat onder de grond zou moeten blijven," zei Tsegi Batmunkh.

In januari 2025 ondertekende het Franse nucleaire bedrijf Orano een overeenkomst met Mongolië om een grote uraniummijn in het zuidwesten van het land te exploiteren.

De leider van het Braziliaanse Noke Koi-volk, Yama Nomanawa, riep op tot een einde aan de "vernietiging van de aarde," met name in het Amazonegebied.

Volgens een studie uit 2024, gepubliceerd in het tijdschrift Nature, schatten wetenschappers dat tussen de 10 en 47 procent van de Amazone tegen 2050 blootgesteld zal zijn aan ontbossing, wat kan leiden tot grootschalige veranderingen in het ecosysteem.

"De aarde roept heel hard, maar niemand luistert. De jungle schreeuwt; het wordt niet gerespecteerd door de mens. Laten we het leven beschermen, het leven hier op de planeet redden," zei de 37-jarige Braziliaanse inheemse leider.