De Chinese politie heeft verklaard dat drie vermeende agenten die gelieerd zijn aan de Amerikaanse National Security Agency (NSA) op een opsporingslijst zijn geplaatst wegens vermoedelijke cyberaanvallen tegen China, aldus staatsmedia.

De politie in Harbin, in de noordoostelijke provincie Heilongjiang, meldde dinsdag dat Katheryn Wilson, Robert Snelling en Stephen Johnson betrokken waren bij cyberaanvallen gericht op de Aziatische Winterspelen in de stad in februari, zo rapporteerde persbureau Xinhua.

Autoriteiten beweerden dat de cyberaanvallen werden uitgevoerd door het Office of Tailored Access Operations van de NSA om de oorsprong van de aanvallen te verhullen. Ze maakten gebruik van meerdere gelieerde dekmantelorganisaties om IP-adressen te kopen uit verschillende landen en huurden anoniem servers in regio's zoals Europa en Azië, aldus functionarissen.

Tijdens het onderzoek werd onthuld dat de aanvallers zich richtten op kritieke systemen van de Spelen die essentiële informatie bevatten, waaronder gevoelige persoonlijke gegevens van personen die betrokken waren bij de multisportcompetitie, volgens het agentschap.

Ze richtten zich ook op kritieke infrastructuursectoren in de provincie Heilongjiang, waaronder energie, transport, watervoorraden, telecommunicatie en defensieonderzoeksinstellingen, aldus de politie.

Er werd gerapporteerd dat de vermeende agenten herhaaldelijk cyberaanvallen uitvoerden op China's kritieke informatie-infrastructuur en deelnamen aan cyberoperaties gericht op bedrijven zoals Huawei.

De China Cybersecurity Industry Alliance beweerde in een rapport vorige maand dat de VS zich richt op het wereldwijde ecosysteem van de mobiele industrie met "kwaadaardige cyberactiviteiten".