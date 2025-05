Reddingswerkers haastten zich woensdagochtend om overlevenden te vinden nadat het dak van een nachtclub in de Dominicaanse Republiek instortte tijdens een concert van de populaire zanger Rubby Pérez. Bij de ramp kwamen bijna 100 mensen om het leven.

De reddingsoperatie ging meer dan 24 uur na het instorten van het dak door, maar richtte zich steeds meer op het bergen van lichamen. De bekende Dominicaanse merengue zanger Pérez, die optrad in de populaire Jet Set-nachtclub toen het dak kort na middernacht op dinsdag instortte, was een van de slachtoffers, aldus zijn manager.

"We wachten tot de kinderen overeenstemming bereiken over de begrafenis," vertelde Pérez' manager Enrique Paulino aan AFP.

Ongeveer 370 reddingswerkers doorzochten hopen gevallen bakstenen, stalen balken en tinnen platen op zoek naar overlevenden.

Ook onder de doden was de 51-jarige gepensioneerde Major League Baseball werper Octavio Dotel, die in 2011 de World Series won met de St. Louis Cardinals.

Hij werd levend gered, maar overleed aan zijn verwondingen onderweg naar het ziekenhuis, meldden lokale media.

Een zwart-witfoto van de speler en beelden van de Dominicaanse vlag werden geprojecteerd op het scorebord in Citi Field in New York voorafgaand aan de wedstrijd tussen de New York Mets en de Miami Marlins op dinsdag.

"Vrede zij met zijn ziel," schreef de Dominicaanse Professionele Honkbalcompetitie op sociale media.

Duizenden mensen waren aanwezig bij het evenement. Lokale media meldden dat er tussen de 500 en 1000 mensen in de club waren toen de ramp plaatsvond, rond 12:44 uur (0444 GMT) op dinsdag. De club heeft een capaciteit van 700 zitplaatsen en ongeveer 1000 staanplaatsen.

Tientallen ambulances brachten de gewonden naar het ziekenhuis, terwijl grote groepen mensen zich buiten de locatie verzamelden in de hoop nieuws te krijgen over hun dierbaren. Pérez stond op het podium toen er een stroomstoring was en het dak instortte, volgens ooggetuigenverslagen.

Pérez' dochter Zulinka vertelde aan verslaggevers dat ze wist te ontsnappen nadat het dak instortte, maar haar vader niet. Ook onder de doden was de gouverneur van de gemeente Monte Cristi, Nelsy Cruz, volgens president Luis Abinader.

De president bezocht de locatie en riep drie dagen van nationale rouw uit. Het dodental begon bij 15 en bleef gedurende dinsdag stijgen. Woensdagochtend was het voorlopige dodental opgelopen tot 98, aldus Juan Manuel Mendez, directeur van het Centrum voor Noodoperaties.

"Zolang er hoop is op leven, zullen alle autoriteiten blijven werken om deze mensen te redden of te bergen," zei hij eerder.