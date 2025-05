Aziatische aandelen zijn gestegen nadat de angst voor een handelsoorlog werd getemperd door de aankondiging van Donald Trump over tariefvrijstellingen voor elektronica. Tegelijkertijd verzwakte de dollar en bereikte de veilige haven goud een nieuw record, te midden van zorgen dat de opluchting van korte duur zou zijn.

Na de wilde schommelingen van vorige week begonnen de markten maandag relatief stabiel, na het nieuws van vrijdag dat het Witte Huis smartphones, halfgeleiders, computers en andere apparaten zou vrijstellen van pijnlijke 'wederzijdse' heffingen.

Deze aankondiging bood een broodnodige dosis optimisme voor investeerders, die eerder waren weggevlucht door de tariefwisselingen van de Amerikaanse president en de vergeldingsmaatregelen van China.

Alle drie de belangrijkste indexen op Wall Street sloten aanzienlijk hoger, geholpen door opmerkingen van een hoge functionaris van de Federale Reserve dat de bank bereid was in te grijpen om de financiële markten te ondersteunen.

Azië volgde dit voorbeeld, waarbij technologiebedrijven hielpen om Hongkong met meer dan twee procent te laten stijgen, terwijl ook Tokio, Shanghai, Sydney, Seoul, Singapore, Wellington, Taipei en Manilla allemaal aanzienlijke winsten boekten.

"Na een periode van chaotische prijsbewegingen, schijnen er lichtstralen door het bladerdak, wat een broodnodige leidraad biedt aan degenen die risico en liquiditeit prijzen," zei Chris Weston van Pepperstone.

Nieuwe heffing op halfgeleiders

Trump temperde echter zondag de eerdere opmerkingen door te zeggen dat de vrijstellingen verkeerd waren geïnterpreteerd. Op het Truth Social-platform schreef hij: "NIEMAND komt er 'onderuit', vooral China niet, dat ons verreweg het slechtst behandelt!"

Hij kondigde aan dat hij "binnen een week" een nieuwe halfgeleiderheffing zou aankondigen.

Zijn minister van Handel, Howard Lutnick, verklaarde eerder dat de heffingen waarschijnlijk "binnen een maand of twee" van kracht zouden zijn.

De Chinese president Xi Jinping zei maandag dat protectionisme "nergens toe leidt" en dat een handelsoorlog "geen winnaars" zou hebben, enkele dagen nadat Peking Amerikaanse goederen met 125 procent heffingen had belast.

Hij suggereerde echter dat China in de toekomst niet verder zou reageren. Washington heeft de tarieven op Chinese goederen verhoogd tot 145 procent en China uitgesloten van een 90-daagse pauze van zware heffingen die het Witte Huis woensdag aankondigde.

Naast het aanwakkeren van paniek op de aandelenmarkten, heeft de onzekerheid veroorzaakt door het handelsbeleid van Trump ook de dollar geraakt, te midden van zorgen over de vooruitzichten voor de grootste economie ter wereld.

De dollar verloor maandag verder terrein ten opzichte van zijn belangrijkste tegenhangers, waarbij de euro een driejarig hoogtepunt bereikte en de Zwitserse frank op zijn sterkste niveau in tien jaar stond.

Goudprijzen stijgen

Ook staatsobligaties blijven onder druk staan, te midden van zorgen dat China en andere landen hun enorme voorraden zouden kunnen verkopen, wat de Amerikaanse positie als veilige haven in twijfel zou kunnen trekken.

Goud, een toevluchtsoord in tijden van onrust, bereikte maandag een nieuw hoogtepunt van $3.245,75, geholpen door de zwakkere dollar.

Zorgen over de impact van de maatregelen leidden ertoe dat Susan Collins, hoofd van de Boston Fed, aan de Financial Times vertelde dat functionarissen "absoluut bereid zouden zijn" om hun verschillende instrumenten in te zetten om de financiële markten te stabiliseren indien nodig.

In een apart interview met Yahoo Finance zei ze: "Hoe hoger de tarieven, hoe groter de potentiële vertraging in groei en de stijging van de inflatie die men zou verwachten."

Ze voegde eraan toe dat ze verwachtte dat de inflatie "ruim boven" de drie procent zou stijgen dit jaar, maar geen "significante" economische neergang voorzag.