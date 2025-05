Ik ben een student en activist tegen genocide, dat wil zeggen, tegen alle genocides, ongeacht de naam van de daders of de slachtoffers.

In het recente verleden was mijn focus op genocide een noodzaak. Mijn geboorteland Myanmar – waarvoor ik bereid was mijn leven te geven om het te bevrijden van militaire overheersing – staat terecht bij het Internationaal Gerechtshof.

De door de staat georganiseerde en breed gesteunde massale wreedheden tegen de grotendeels Islamitische Rohingya-bevolking zijn goed gedocumenteerd en juridisch erkend als een schending van het Verdrag inzake de Voorkoming en Bestraffing van Genocide.

Ik heb mezelf bevrijd van de Pavloviaanse patriottisme van 'mijn land, goed of fout': genocide is mijn absolute grens.

De 80e herdenking van de bevrijding van Auschwitz door het Rode Leger in 1945, vorige maand, trok daarom mijn natuurlijke interesse, net zoals andere herdenkingen van genocides, of ze nu Srebrenica, Rwanda, de Rohingya of Cambodja betreffen.

Maar mijn maag draaide om toen ik de woorden hoorde van Tova Friedman, een in Polen geboren Joodse Amerikaanse die Auschwitz-Birkenau, het grootste nazi-vernietigingskamp, overleefde als een vijf-en-een-half-jarig kind.

In een vijf minuten durende videoclips op Time Magazine sprak zij tot een vooraanstaand gezelschap van tientallen mede-overlevenden en een dozijn Europese staatshoofden, waaronder de Britse koning Charles III, de Poolse premier Donald Tusk, de Franse president Emmanuel Macron, de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy en Donald Trumps Midden-Oosten-gezant Steve Witkoff.

Nu 85 jaar oud, deelde Friedman gruwelijke herinneringen aan de grommende Duitse waakhonden met hun vlijmscherpe tanden, aan naakte vrouwelijke gevangenen en aan de zwarte rook die uit de schoorstenen van de vier crematoria van het uitgestrekte kamp opsteeg.

Ze sprak over de iets oudere meisjes van zes of zeven – sommigen op blote voeten en de meesten gekrompen door 'uithongering' – die huilend en rillend door het met sneeuw bedekte pad naar de gaskamers marcheerden.

Van Auschwitz naar Gaza

Terwijl ik naar Friedmans toespraak luisterde met groeiende gevoelloosheid, vroeg ik mezelf af: 'Hoe kan een mens deze verhalen van horror horen en geen ondraaglijke pijn en oprechte compassie voelen voor de slachtoffers van de nazi-genocide?'

Bij al mijn vier bezoeken aan het Auschwitz-Birkenau Museum hoorde ik soortgelijke gruwelijke verhalen van mijn Poolse gidsen.

Tijdens een van die bezoeken, terwijl ik door de vrouwenbarak liep – waar gevangenen die te ziek en te zwak werden geacht om slavenarbeid te verrichten simpelweg werden achtergelaten om te sterven – liet ik mijn hand over de houten vloer van een stapelbed glijden, bedekt met zichtbare lagen stof, alsof mijn empathische hand hun verdwenen zielen zou aanraken.

Ik vroeg niet of ze Joods, Roma, Sinti of Poolse verzetsstrijders waren.

Helaas, geobsedeerd door het slachtofferschap van haar eigen groep – de Joden – toonde Friedman in haar toespraak absoluut geen compassie voor andere slachtoffers: niet alleen van de nazi-genocide, maar ook van alle genocides na de Holocaust, en in het bijzonder de 'schoolvoorbeeld-genocide' die Israël pleegt tegen 2,3 miljoen Palestijnen.

Door te praten over de gruwelen van de nazi-genocide die ze uit de eerste hand heeft meegemaakt, schakelde Friedman abrupt over en vertelde het emotioneel geladen publiek over de uitdagende geest die ze in Auschwitz had ontdekt.

Ze ging vervolgens verder met het herhalen van de vermoeide en oude lijn van Israëlische propaganda, waarbij ze de oprichting van Israël en de Holocaust met elkaar verbond: “Onze wraak is het bouwen van de sterke Joodse staat. Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten … vechtend voor zijn eigen bestaan.”

Ik heb het fragment herhaaldelijk beluisterd om haar woorden te kunnen begrijpen en om er zeker van te zijn dat ik, een anti-genocidecampagnevoerder die het recht van Palestijnen om in vrede te leven en hun gezinnen op te voeden steunt, niets las wat ze niet bedoelde of overbracht in haar herdenkingstoespraak.

Maar de enige twee woorden die in me opkwamen waren Kafkaësk en Orwelliaans.

De boodschap die ze vanaf het podium voor de ingang van het Auschwitz-Birkenau Museum overbracht – en tegen de achtergrond van het spoor, het administratieve gebouw van de nazi-SS en een veewagen – betekende de complete waanvoorstelling die Israël momenteel projecteert.

Die waanvoorstelling wordt ingekaderd en uitgedrukt als een voortdurende strijd tegen de “existentiële dreiging” van een wereld die opnieuw doordrenkt is van angst en haat tegen Joden.

Voor alle praktische doeleinden was het een zwakke poging van Friedman om 15 maanden genocide en 57 jaar illegale bezetting van het door de VN erkende Palestina te kaderen als “zelfverdediging”.

In feite werd het politieke zionisme als een koloniaal nederzettingsproject uitgedacht onder Oost-Europese Joden in de vroege jaren 1880. Dat was vijf decennia voordat de nazi's in 1933 aan de macht kwamen en 60 jaar voordat de eerste gaskamer van Auschwitz in gebruik werd genomen met de Sovjet-krijgsgevangenen als eerste slachtoffers.

Nog maar een paar weken geleden vertelde de beroemde Palestijnse theoloog en activist, Rev. Munther Isaac, ons in Bethlehem op scherpzinnige wijze – een bezoekende groep van genocide-geleerden en schrijvers uit Japan, Zuid-Korea, Canada, de VS, het VK en Myanmar – die ik leidde: “Israël is een kolonistenkolonie die is gebouwd op het land van inheemse volkeren. Een kolonistenkolonie vereist per definitie etnische zuivering.”

Hij legde het inherent expansionistische karakter van de staat Israël bloot en wees erop dat het land door middel van oorlogen nog steeds gebieden in Syrië en Zuid-Libanon in beslag neemt.

Banaliteit van het kwaad

Dit brengt me bij het diep verontrustende taboe dat elk gewetensvol individu zorgvuldig heeft vermeden uit angst om als “antisemitisch” te worden bestempeld.

Dat wil zeggen, het uitdagen van de verheffing van Joodse “overlevenden” alsof ze heilige figuren zijn die moreel gezag hebben over massale wreedheden en industrieel georganiseerde menselijke wreedheid, in het bijzonder Israël en zijn geïnstitutionaliseerde apartheid, sadistische wreedheid en internationale misdaden tegen de inheemse Arabieren.

Ik heb een fotografisch geheugen van Auschwitz-Birkenau.

Ongeveer 150 meter van het podium waar Friedman haar televisietoespraak hield, bevindt zich de SS-barak waar de nazi-artsen talloze kindgevangenen vermoordden door fenol in te spuiten.

Ze sprak over uithongering als een kwestie van SS-beleid, over kinderen die waren gemarkeerd voor gaskamers en hun “gekrompen” lichamen.

En toch koos Friedman ervoor om de huidige leiders van haar sterke Joodse land niet te noemen, die openlijk de intentie van de staat verklaren om de hele 2,3 miljoen Palestijnen in de openluchtgevangenis van Gaza uit te hongeren en 17.000 Palestijnse kinderen uit te roeien als een gerichte subcategorie van slachtoffergroepen.

Evenmin had ze iets te zeggen over haar geadopteerde land, de VS, dat Israël “volledige steun” geeft in zijn project om de Palestijnen te vernietigen – zoals de beroemde Joodse Israëlische academicus Lee Mordechai van de Hebreeuwse Universiteit het verwoordde in zijn dialoog met onze internationale delegatie naar Palestina drie weken geleden.

Friedman is blijkbaar in staat om het “morele vacuüm” van het Westen en Europa te identificeren en te verwoorden, wat leidde tot de slachtoffering van de door nazi's bezette Europese Joden in de jaren dertig en veertig.

En toch keek ze de andere kant op terwijl het ‘democratische’ Israël het grootste deel van Gaza vernietigde in de afgelopen 15 maanden, gesubsidieerd door de belastingdollars van haar landgenoten.

Ze deelt blijkbaar de mening van Israëlische leiders dat de wereldwijde verontwaardiging en protesten tegen hun misdaden in Palestina een uiting zijn van “opkomend antisemitisme”, een wereldwijde manifestatie van vooroordelen, wantrouwen en extremisme tegen de Joden.

In 1995 interviewde het US Holocaust Memorial Museum in Washington DC de overleden Louis Walinsky, de voormalige president van het World Jewish Congress, die verantwoordelijk was voor beroepsopleidingsprogramma's voor duizenden Joodse overlevenden in Duitsland en Oostenrijk in 1947-48.

In het interview, deelde Walinsky een “verontrustende” karakterisering van de overlevenden van de nazi-kampen – dat ze “niet de beste mensen” waren. Dat wil zeggen, niet de meest moreel deugdzame groep.

Walinsky citeerde een persoon met wie hij nauw samenwerkte bij het runnen van deze trainingsprogramma's, en zei: “Maar weet je wat hij (Jacob Olaseky) me ooit vertelde? Het is erg verontrustend.”

Hij zei: “Louie, de beste mensen in de (nazi-)kampen hebben het niet overleefd. Wij die overleefden waren niet de beste mensen. Weet je wat hij bedoelde? De mensen die de rantsoenen van anderen stalen, weet je, die echt overleefden ten koste van anderen. De zelfopofferende, de vriendelijke, de zachte, de goede. Zij zijn degenen die het niet hebben overleefd. Hij voelde dit heel, heel sterk.”

Van Russische Joodse afkomst werd Louis geboren in Londen in 1908 en emigreerde op vierjarige leeftijd met zijn anarchistische revolutionaire vader naar New York, studeerde economie aan de Cornell University en werkte als leraar in Brooklyn, New York.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende Louis bij de US War Production Board en werd vervolgens naar Duitsland gestuurd als directeur verantwoordelijk voor het beroepsopleidingsprogramma voor de “ontheemden (Joodse) personen of DPs” in het Amerikaanse deel van het door de geallieerden bezette Duitsland - in München – in 1947.

Hij was nauw betrokken bij het transporteren van duizenden beroepsmatig opgeleide Joodse vluchtelingen en machines naar Palestina vóór en na de oprichting van de staat Israël in mei 1948.

Ik kende hem als een zeer dierbare vriend die ik met grote genegenheid ‘Oom Lou’ noemde. Hij leidde mijn huwelijk in Washington DC, speelde de rol van mijn surrogaatvader en hielp me op elke mogelijke manier in mijn Free Burma-activisme.

Ik weet dat hij zich in zijn graf zou omdraaien over de onterechte morele verheffing van overlevenden die de wereld blijven vertellen over hun zionistische leugens ten koste van Palestijnen.

De overleden nationale dichter van Palestina, Mahmoud Darwish, noemde Joodse Israëli's “overwinnende slachtoffers” – mensen die, eenmaal in een positie van kracht, macht en rijkdom, zichzelf bewust toestaan te veranderen in genocidale daders.

Zoals Oom Lou vertelde, “niet de beste mensen”.