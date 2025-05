Drie mensen zijn doodgeschoten in een stad ten noorden van de Zweedse hoofdstad, aldus de politie. Dit is de nieuwste schietpartij die het Scandinavische land opschrikt.

De politie zei dat er meldingen waren binnengekomen van schoten in het centrum van Uppsala, zo'n 60 kilometer ten noorden van de hoofdstad Stockholm, en dat er “een aantal mensen zijn gevonden met verwondingen die het gevolg zouden kunnen zijn van een schietpartij”.

In een bijgewerkte verklaring bevestigde de politie: "Drie mensen zijn overleden na een schietpartij," en voegde eraan toe dat er een moordonderzoek is gestart.

De publieke omroep SVT meldde dat getuigen verklaarden dat een verdachte op een scooter was gevlucht.

Zender TV4 meldde dat de schoten werden gelost in een kapsalon in het centrum van de stad. Getuigen vertelden de zender dat er vijf schoten werden gehoord en dat mensen in verschillende richtingen wegrenden.

De treinverbindingen van en naar Uppsala werden tijdelijk stilgelegd, aldus de transportautoriteit.

Het Scandinavische land worstelt de laatste jaren om het aantal schietpartijen en bomaanslagen in te dammen die te maken hebben met de afrekening tussen rivaliserende criminele bendes.

De daders zijn vaak jonge tieners die worden ingehuurd als huurmoordenaars, omdat ze jonger zijn dan 15 jaar, de leeftijd waarop men in Zweden strafrechtelijk verantwoordelijk is.

De Zweedse politie meldde in januari dat het aantal schietpartijen in 2024 voor het tweede jaar op rij was afgenomen, met 296 schietincidenten, een daling van 20 procent vergeleken met het jaar ervoor.