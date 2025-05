De verkiezingsautoriteit van Ecuador heeft de zittende president Daniel Noboa uitgeroepen tot winnaar van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, nadat de 37-jarige leider zijn linkse rivaal met een grotere marge dan verwacht versloeg.

Met 90 procent van de stemmen geteld op zondag, stond Noboa met 56 procent tegenover 44 procent voor Luisa Gonzalez, volgens de officiële telling. Dit bracht de Nationale Kiesraad ertoe om de uitslag bekend te maken.

Voordat Noboa tot winnaar werd uitgeroepen, betwistte Gonzalez de resultaten en gaf aan dat ze een hertelling zou eisen.

“Ik weiger te geloven dat het volk liever leugens boven de waarheid kiest,” zei ze na de tegenvallende resultaten. “We gaan een hertelling aanvragen.”

Aanpak van onveiligheid

De verkiezingen vonden plaats te midden van economische instabiliteit, toenemende armoede, stroomuitval en een golf van gewelddadige criminaliteit. Als reactie op het escalerende geweld kondigde Noboa zaterdag een 60 dagen durende noodtoestand af in zeven provincies, waaronder de hoofdstad Quito.

Voor de meeste kiezers was veiligheid de grootste zorg.

De campagne van Noboa legde de nadruk op economische stabiliteit en het aantrekken van buitenlandse investeringen, met het argument dat een sterke economie essentieel is om de veiligheidsuitdagingen aan te pakken.

Ecuador, ooit beschouwd als een vreedzaam land in een regio die vaak wordt geteisterd door geweld, is een van de meest gewelddadige landen in Latijns-Amerika geworden, met een moordcijfer van 39 per 100.000 inwoners in 2024. In de eerste twee maanden van 2025 was er een stijging van 72 procent in het aantal moorden vergeleken met dezelfde periode in 2024.