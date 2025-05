De verkoop van Tesla elektrische auto's in Europa is in januari en februari met 49 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, aldus de ACEA, de vereniging van autofabrikanten, dinsdag.

Verouderde modellen zijn een van de factoren achter deze daling, maar het is ook mogelijk dat klanten van elektrische voertuigen weigeren te kopen uit protest tegen Elon Musk, de miljardair-eigenaar van Tesla, sinds hij een belangrijke supporter werd van de Amerikaanse president Donald Trump.

Musk leidt een uitgesproken en controversiële kostenbesparingscampagne aan het hoofd van het nieuw opgerichte Department of Government Efficiency (DOGE).

In de afgelopen weken zijn verschillende Tesla-dealers in de Verenigde Staten vernield en de aandelenkoers van het bedrijf is de afgelopen maand sterk gedaald.

Nieuwe Tesla-registraties in de Europese Unie daalden in de eerste twee maanden van het jaar tot 19.046, wat het bedrijf een marktaandeel van slechts 1,1 procent opleverde, aldus de ACEA.

In februari alleen al daalden Tesla-registraties met 47 procent tot 11.743.

Hybrides domineren de markt

De daling in verkoop van de Tesla modellen kwam ondanks een algemene stijging van de verkoop van elektrische voertuigen met 28,4 procent in de eerste twee maanden van dit jaar, tot 255.489 voertuigen — goed voor een marktaandeel van 15,2 procent in de EU.

Volgens ACEA-directeur-generaal Sigrid de Vries bevestigen de nieuwste cijfers over autoverkopen dat de vraag naar batterij-elektrische voertuigen nog steeds onder het niveau ligt dat nodig is om de overgang naar emissievrije mobiliteit te versnellen.

Ze benadrukte de noodzaak van belastingvoordelen en aankoopprikkels voor klanten, evenals investeringen in oplaadstations, op een moment dat de EU zich voorbereidt om de emissiereductiedoelstellingen voor worstelende Europese autofabrikanten te versoepelen.

Hybride elektrische voertuigen bleven het grootste marktsegment in de eerste twee maanden van het jaar, met een stijging tot 594.059 registraties — goed voor een marktaandeel van 35,2 procent.

Dit overtrof zowel benzine- als dieselmodellen, met marktaandelen van respectievelijk 29,1 procent en 9,7 procent in februari.