China maakt gebruik van generatieve kunstmatige intelligentie (AI) om desinformatie tegen Taiwan te verspreiden en zo de Taiwanese bevolking te "verdelen", aldus het Nationale Veiligheidsbureau van Taiwan.

Taiwan heeft China ervan beschuldigd de afgelopen jaren militaire oefeningen, handelssancties en beïnvloedingscampagnes tegen het eiland op te voeren om Taiwan te dwingen de soevereiniteitsclaims van China te accepteren. Taiwan wijst deze claims echter resoluut af.

China hield deze maand twee dagen van oorlogsoefeningen en schietoefeningen in de buurt van het democratisch bestuurde eiland, wat zorgen wekte bij de Verenigde Staten en veel van hun bondgenoten.

In een rapport aan het parlement — waarvan een kopie is ingezien door Reuters — meldde het veiligheidsbureau dat het dit jaar al meer dan een half miljoen "controversiële berichten" heeft gedetecteerd, voornamelijk op sociale mediaplatforms zoals Facebook en TikTok.

Peking richtte zich op gevoelige momenten, zoals de toespraak van president Lai Ching-te over China vorige maand of de aankondiging van chipfabrikant TSMC over nieuwe investeringen in de VS, om wat het rapport "cognitieve oorlogsvoering" noemt te lanceren. Deze inspanningen zouden bedoeld zijn om verdeeldheid in de Taiwanese samenleving te zaaien.

"Naarmate de toepassing van AI-technologie breder en geavanceerder wordt, is ook gebleken dat de Chinese Communistische Partij AI-tools gebruikt om te helpen bij het genereren en verspreiden van controversiële berichten," aldus het rapport.

Het Taiwanese Bureau voor Chinese Zaken heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

‘Grijze-zone’-tactieken

Het rapport stelt dat China ook zijn "grijze-zone"-tactieken tegen Taiwan heeft opgevoerd, met een sterke toename dit jaar van het aantal Chinese kustwachtschepen en luchtballonnen in Taiwanese wateren en luchtruim.

Deze acties hebben Taiwan gedwongen om zijn strijdkrachten in te zetten, wat volgens het rapport een uitputting van middelen tot gevolg heeft.

Lai, die stelt dat alleen het Taiwanese volk over hun toekomst kan beslissen, noemde China in maart een "buitenlandse vijandige macht".

China beschouwt Taiwan als een deel van zijn grondgebied, dat indien nodig met geweld onder zijn controle moet worden gebracht.