De Britse politie is een onderzoek gestart naar wat wordt beschouwd als een islamofobe haatmisdaad, nadat 85 graven, waarvan veel toebehoren aan baby's en jonge kinderen, zijn geschonden in het islamitische gedeelte van de Carpenders Park Lawn Cemetery in Watford.

De politie van Hertfordshire meldde dinsdag dat de vernielingen, ontdekt door een rouwende familie tijdens een bezoek aan de begraafplaats, diepe schok en verdriet hebben veroorzaakt binnen de lokale moslimgemeenschap.

Extra patrouilles worden in het gebied uitgevoerd, en de politie roept getuigen of mensen met informatie op om zich te melden.

Inspecteur Will Rogers-Overy bevestigde dat senior officieren samenwerken met gemeenschapsleiders om de getroffen families te ondersteunen. “In de komende dagen zullen we verder in gesprek gaan met de moslimgemeenschap, die bijzonder getroffen zal zijn door deze afschuwelijke misdaad,” zei hij.

Wadi Funeralcare, dat veel moslimfamilies in de regio bedient, beschreef de schending als “hartverscheurend” en meldde dat sommige graven het doelwit waren van “onuitsprekelijke daden van disrespect.”

Carpenders Park Lawn Cemetery, hoewel gelegen in Watford, is eigendom van en wordt beheerd door de gemeenteraad van Brent.

Gemeenteraadslid Muhammed Butt veroordeelde het incident als een mogelijke daad van anti-moslimhaat. “Het lijkt erop dat moslimgraven doelbewust zijn aangevallen in wat lijkt op een islamofobe haatmisdaad,” zei Butt. “Onze gedachten zijn bij de families van degenen wier graven zijn geschonden. We zullen de beschadigde naamplaten herstellen en de begraafplaats zo snel mogelijk weer een plek van rust en herinnering maken zodra het politieonderzoek is afgerond.”

Abbas Merali, een conservatief raadslid van de Three Rivers District Council, noemde de vernielingen “een barbaarse daad” en zei dat het “enorme pijn heeft veroorzaakt bij rouwende families en diepe wonden heeft geslagen in onze gemeenschap.”