NAVO secretaris-generaal Mark Rutte heeft de Verenigde Staten en Europa gewaarschuwd voor de verleiding om het “op eigen houtje te doen” op het gebied van veiligheid, te midden van de toegenomen spanningen over de toekomst van het trans-Atlantische bondgenootschap.

In een toespraak op de Warsaw School of Economics zei Rutte woensdag dat de VS behoefte heeft aan Europese landen om “een tandje bij te zetten” op het gebied van veiligheid en dat het bondgenootschap eerlijker moet worden.

"Laat me heel duidelijk zijn, dit is niet het moment om op eigen houtje te handelen. Niet voor Europa en niet voor Noord-Amerika," zei Rutte.

"De mondiale veiligheidsuitdagingen zijn te groot voor een van ons om alleen aan te pakken. Als het gaat om het veilig houden van Europa en Noord-Amerika, is er geen alternatief voor de NAVO."

Nadering met Poetin

Een aantal Europese landen, waaronder Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, hebben plannen aangekondigd om de defensie-uitgaven te verhogen, terwijl Trump probeert toenadering te zoeken tot de Russische president Vladimir Poetin in zijn pogingen om een einde te maken aan de drie jaar durende oorlog in Oekraïne.

Trump heeft eerder gezegd dat leden van de NAVO-alliantie 5% van hun bruto binnenlands product (bbp) aan defensie zouden moeten besteden – een aanzienlijke verhoging ten opzichte van de huidige doelstelling van 2%, een niveau dat geen enkel NAVO-land, inclusief de Verenigde Staten, momenteel haalt.

"Ja, Europa moet weten dat Uncle Sam nog steeds achter ons staat. Maar Amerika moet ook weten dat zijn NAVO-bondgenoten hun verantwoordelijkheid zullen nemen," zei Rutte, eraan toevoegend dat de NAVO-top in juni in Den Haag een cruciaal moment in de geschiedenis van de alliantie zal zijn.

"We zullen een nieuw hoofdstuk beginnen voor onze trans-Atlantische alliantie, waarin we een sterkere, eerlijkere en meer slagvaardige NAVO opbouwen," zei de voormalige Nederlandse premier. "Een eerlijkere NAVO betekent dat alle bondgenoten hun eerlijke deel bijdragen."