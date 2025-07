Tomorrowland gaat dit weekend gewoon door zoals gepland, ondanks een brand die woensdag het hoofdpodium van het festival heeft verwoest. “Er zijn geen slachtoffers”, aldus festivalwoordvoerder Debby Wilmsen. “Alle medewerkers zijn veilig en kunnen doorgaan met de voorbereidingen voor Tomorrowland.”

Wilmsen bevestigde dat de brand geen belemmering vormt voor het doorgaan van het festival. “Er doen veel nepberichten de ronde, maar we verwachten morgen zeker 38.000 bezoekers op de camping Dreamville. Zij kijken ernaar uit, wij kijken ernaar uit en we gaan hen hartelijk verwelkomen”, zei ze. “Het festival gaat door, zij het zonder het hoofdpodium. Ik kan nog niet zeggen hoe we dat gaan aanpakken.”

De brand brak uit op het festivalterrein in Boom, waar op dat moment ongeveer 1000 mensen aan het werk waren. Alle medewerkers zijn veilig geëvacueerd en er zijn geen meldingen van gewonden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Getuigen meldden dat ze vuurwerk hadden gehoord en sommige bronnen suggereren dat de brand mogelijk is ontstaan tijdens een test van vuurwerkkanonnen, maar dit is nog niet officieel bevestigd.

Jarenlang werk in as

Debby Wilmsen, woordvoerder van Tomorrowland, verklaarde tijdens een persconferentie: “Het hoofdpodium is totaal verwoest, wat verschrikkelijk is. Aan dit podium is jarenlang met veel liefde en toewijding gewerkt. Dit raakt niet alleen ons productie- en creatieteam, maar ook alle festivalgangers.”

Traditioneel fungeert het hoofdpodium als het pronkstuk van Tomorrowland. Dit jaar was het ontwerp geïnspireerd door het thema ‘the world of Orbyz’, waarbij de creatieve afdeling al in 2023 begon met de ontwikkeling ervan.

De afmetingen van het podium waren indrukwekkend: 45 meter hoog en 160 meter breed, versierd met 2120 sfeerelementen, waaronder 65 waterfonteinen en twee watervallen. Voor de constructie zijn aanzienlijke hoeveelheden materiaal gebruikt:

2616 kubieke meter piepschuim

2278 vellen multiplex

2460 blikken isolerend polyurethaan schuim

1440 tubes kit (afdichtmiddel)

225 liter houtlijm

108 emmers modelleerpasta

Onderzoek naar brandstichting

Het parket van Antwerpen heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de brand bij het hoofdpodium, waarbij wordt gesproken van onopzettelijke brandstichting.

Volgens een vertegenwoordiger van het parket zal er een branddeskundige worden aangesteld die ter plaatse onderzoek zal doen naar de oorzaak van de brand: "Het gerechtelijk onderzoek naar deze zaak is al in volle gang."

“We zijn in eerste instantie opgelucht dat er geen gewonden zijn gevallen,” voegde ze toe. “Onze steun gaat uit naar de hulpdiensten, de organisatie van het festival en alle betrokken partners.”

Lot festival onduidelijk

Met de verwoesting van het hoofdpodium blijft onduidelijk hoe Tomorrowland verder zal verlopen; een nieuw podium zoals gebruikelijk komt er dit jaar niet meer. Debby Wilmsen merkte op: “Aan zo’n podium werken we twee jaar lang en we zijn eind mei begonnen met bouwen.”

De focus ligt nu vooral op andere podia die ook aantrekkelijk zijn ingericht en waar goede artiesten zullen optreden. Wilmsen benadrukt dat deze podia ook zeer geschikt zullen zijn voor een goede festivalsfeer.

Vele grote namen stonden geprogrammeerd voor optredens op het hoofdpodium; of zij nu naar andere podia verplaatst worden blijft onzeker.

Daarnaast is er nog geen duidelijkheid over hoe bezoekersstromen over het terrein geleid zullen worden of of delen van het terrein rondom het oude hoofdpodium toegankelijk blijven. Vandaag arriveerden al 38.000 festivalgangers op camping Dreamville, terwijl morgen officieel het eerste weekend begint.