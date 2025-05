De man die ervan wordt verdacht een moslim te hebben doodgestoken in een moskee in Zuid-Frankrijk, heeft zichzelf aangegeven bij een politiebureau in Italië, zo maakte een Franse aanklager maandag bekend.

“Dit is zeer bevredigend voor mij als aanklager. Geconfronteerd met de effectiviteit van de genomen maatregelen, had de verdachte geen andere keuze dan zichzelf aan te geven – en dat is het beste wat hij had kunnen doen,” zei Abdelkrim Grini, de aanklager van de Zuid-Franse stad Alès, die verantwoordelijk is voor de zaak.

De openbare aanklager vertelde aan BFM TV: “Ik kan bevestigen dat de vermeende dader zich inderdaad gisteravond rond 23.00-23.30 uur heeft gemeld bij een Italiaans politiebureau, nabij Florence.” Hij voegde eraan toe: “We wisten dat hij Frankrijk had verlaten ... Het was slechts een kwestie van tijd voordat we hem te pakken zouden krijgen.”

Over de motivatie voor de aanval zei Grini: “De anti-moslimmotivatie is het meest waarschijnlijke scenario (...) maar er zijn ook elementen in het onderzoek die suggereren dat er andere motieven waren voor de daad ... misschien een fascinatie voor de dood, om als een seriemoordenaar te worden beschouwd.”

Franse politici veroordeelden zondag de aanval, die op video werd vastgelegd en op Snapchat werd gepubliceerd.

Frankrijk, een land dat trots is op zijn eigen seculiere traditie, bekend als “laïcité”, heeft de grootste moslimbevolking van Europa, met meer dan 6 miljoen moslims die ongeveer 10 procent van de bevolking uitmaken.