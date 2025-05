De Turkse viceminister van Buitenlandse Zaken, Burhanettin Duran, heeft tijdens het vierde jaarlijkse Antalya Diplomatie Forum de groeiende diplomatieke en economische invloed van Turkije in Afrika benadrukt. Het forum vond plaats in het NEST Congress Center in de toeristische wijk Belek in Antalya.

Het evenement werd georganiseerd onder toezicht van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en geleid door minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan. Meer dan 6.000 deelnemers uit 155 landen, waaronder staatshoofden, ministers, diplomaten, academici, NGO's en mediavertegenwoordigers, kwamen bijeen.

In een gesprek met Anadolu, de officiële wereldwijde communicatiepartner van het forum, benadrukte Duran het inclusieve karakter van het evenement.

“In dit opzicht heeft het diplomatieforum dat we onder toezicht van onze president (Erdogan) en onder leiding van onze minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan hebben georganiseerd, een bijzonder kenmerk: het gaf een stem aan mensen die op andere platforms en fora wereldwijd mogelijk niet voldoende zichtbaar of gehoord worden,” zei hij.

Tijdens het driedaagse evenement werden meer dan 230 bilaterale ontmoetingen gehouden. Belangrijke mondiale kwesties zoals Gaza, Oekraïne, de betrekkingen tussen de VS, China en Rusland, handelsoorlogen en Europese veiligheid stonden op de agenda.

Met een sterke vertegenwoordiging uit Afrika wees Duran op de deelname van 82 hooggeplaatste Afrikaanse functionarissen.

“Met 82 hooggeplaatste deelnemers heeft Afrika opnieuw een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het Antalya Diplomatie Forum van dit jaar,” zei hij.

Duran benadrukte Turkije’s ‘win-win’-model van samenwerking met Afrika, gebaseerd op gelijkwaardige partnerschappen en wederzijds respect.

“Turkije is een betrouwbare partner in Afrika. Wanneer we vragen: ‘Wat is de belangrijkste reden hiervoor?’ – dan is het dat we relaties op gelijke voet opbouwen. We komen niet uit een koloniaal verleden. Daarom zetten we ons in voor inspanningen die bijdragen aan Afrikaanse landen, en omdat zij dit zien, vertrouwen ze Türkiye,” aldus de viceminister van Buitenlandse Zaken.

Het handelsvolume tussen Turkije en Afrika is de afgelopen jaren tienvoudig gegroeid, van $3,6 miljard naar $36 miljard. Turkse investeringen op het continent hebben inmiddels de $92 miljard overschreden.

Duran schreef deze groei toe aan een breed netwerk van nationale instellingen, waaronder Turkish Airlines, de Maarif Foundation, het Turkse Samenwerkings- en Coördinatieagentschap (TIKA) en het Yunus Emre Instituut.

Naast economische samenwerking schetste Duran Turkije’s bijdragen aan veiligheid en stabiliteit in Afrika via partnerschappen in de defensie-industrie en ondersteuning bij terrorismebestrijding.

Hij wees op Turkije’s voortdurende bemiddelingsinspanningen, met verwijzing naar de Ankara-verklaring van 2024 die werd ondertekend tussen Somalië en Ethiopië, en een reeks geplande vervolggesprekken.

Reflecterend op de bredere doelen van het forum concludeerde Duran:

“Het was erg belangrijk om een platform te bieden waar de problemen van de wereld effectiever besproken konden worden, dit open te stellen voor iedereen, en mensen samen te brengen om diplomatie te omarmen – in plaats van conflict of oorlog.”

Volgens hem volgden westerse landen het forum nauwgezet.

“Ik geloof dat alle boodschappen die voor hen bedoeld waren door de deelnemers zijn overgebracht en dienovereenkomstig zijn ontvangen,” voegde hij eraan toe.