Een derde van alle jonge mensen met obesitas zal in 2050 in twee regio's wonen: Noord-Afrika en het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Daarvoor waarschuwt een onderzoek dat dinsdag is gepubliceerd in het medische tijdschrift Lancet.

Het onderzoek gebruikte gegevens van 204 landen om een grimmig beeld te schetsen van wat het beschreef als een van de grote gezondheidsuitdagingen van deze eeuw.

Meer dan de helft van alle volwassenen ter wereld met overgewicht of obesitas woont al in slechts acht landen - Egypte, China, India, de Verenigde Staten, Brazilië, Rusland, Mexico en Indonesië, voegde het onderzoek eraan toe.

“De ongekende wereldwijde epidemie van overgewicht en obesitas is een diepe tragedie en een monumentale maatschappelijke mislukking,” zei hoofdauteur Emmanuela Gakidou van het in de VS gevestigde Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) in een verklaring.

Het aantal mensen wereldwijd met overgewicht of obesitas steeg van 929 miljoen in 1990 tot 2,6 miljard in 2021, zo bleek uit het onderzoek.

Wereldwijde impact

Als er geen serieuze verandering komt, schatten de onderzoekers dat 3,8 miljard volwassenen over 15 jaar te zwaar of zwaarlijvig zullen zijn - dat is ongeveer 60 procent van de wereldwijde volwassen bevolking in 2050.

De gezondheidssystemen van de wereld zullen onder verlammende druk komen te staan, waarschuwden de onderzoekers, waarbij verwacht wordt dat tegen die tijd ongeveer een kwart van de zwaarlijvige mensen ouder dan 65 jaar zal zijn.

Ze voorspelden ook een toename van 121 procent in obesitas onder kinderen en adolescenten over de hele wereld.

Maar het is nog niet te laat om actie te ondernemen, zei coauteur Jessica Kerr van het Murdoch Children's Research Institute in Australië.

Politieke betrokkenheid

"Er is een veel sterkere politieke betrokkenheid nodig om diëten te transformeren binnen duurzame wereldwijde voedselsystemen," zei ze.

Die inzet is ook nodig voor strategieën "die de voeding, lichaamsbeweging en leefomgeving van mensen verbeteren, of het nu gaat om te veel verwerkt voedsel of te weinig parken," zei Kerr.

Hoewel slechte voeding en een sedentaire levensstijl duidelijk oorzaken zijn van de obesitasepidemie, "blijft er twijfel bestaan" over de onderliggende oorzaken hiervan, zei Thorkild Sorensen, een onderzoeker aan de Universiteit van Kopenhagen die niet betrokken was bij het onderzoek.

Het onderzoek is gebaseerd op cijfers van de Global Burden of Disease studie van het IHME, dat duizenden onderzoekers over de hele wereld samenbrengt en wordt gefinancierd door de Bill and Melinda Gates Foundation.