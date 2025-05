De Verenigde Staten hebben de uitlevering goedgekeurd van een verdachte in de terroristische aanslagen van 2008 in de financiële hoofdstad van India, Mumbai, waarbij meer dan 160 mensen omkwamen. Dit maakte president Donald Trump donderdag bekend tijdens een persconferentie met de Indiase premier Narendra Modi.

De driedaagse aanslagen op hotels, een treinstation en een Joods centrum, waarbij 166 mensen omkwamen, begonnen op 26 november 2008.

"Ik ben verheugd aan te kondigen dat mijn regering de uitlevering heeft goedgekeurd van een van de samenzweerders en een van de zeer kwaadaardige mensen in de wereld, betrokken bij de verschrikkelijke terroristische aanslag in Mumbai in 2008, zodat hij in India gerechtigheid kan ondergaan. Hij keert dus terug naar India om verantwoording af te leggen," zei Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis.

Trump noemde de persoon niet tijdens de persconferentie, maar in een gezamenlijke verklaring van beide partijen werd de man later geïdentificeerd als de zakenman uit Chicago en Canadees staatsburger Tahawwur Rana.

Eind vorige maand verwierp het Amerikaanse Hooggerechtshof Rana's verzoek tot herziening van zijn uitlevering.

Rana zit momenteel vast in een Amerikaanse federale gevangenis.