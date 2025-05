De tweede ronde van gesprekken tussen de VS en Rusland is begonnen in Istanbul.

Een Amerikaanse delegatie arriveerde donderdag om 06:45 GMT bij het Russische Consulaat-Generaal in Istanbul voor gesprekken over het normaliseren van de ambassadeoperaties tussen beide landen.

Op dinsdag verklaarde Tammy Bruce, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de delegaties elkaar zouden ontmoeten voor een tweede ronde van gesprekken in Istanbul om inspanningen te bespreken om "de operaties van hun bilaterale missies verder te stabiliseren".

Ze benadrukte dat "er geen politieke of veiligheidskwesties op de agenda staan" en dat onderwerpen met betrekking tot Oekraïne "absoluut niet op de agenda staan".

De gesprekken, die plaatsvinden in de residentie van de Russische consul-generaal in Istanbul, zullen naar verwachting enkele uren duren, maar waarschijnlijk niet zo lang als de vorige ronde, die meer dan zes uur duurde.

De Russische delegatie wordt geleid door de Russische ambassadeur in de VS, Alexander Darchiev, terwijl de Amerikaanse delegatie wordt geleid door plaatsvervangend assistent-secretaris Sonata Coulter.

Voorafgaand aan de bijeenkomst kondigde Darchiev aan dat er al enige vooruitgang was geboekt op verschillende kwesties.

Zowel Moskou als Washington hebben de afgelopen jaren geklaagd over de moeilijkheden bij het verkrijgen van accreditaties voor hun diplomaten, wat het functioneren van hun ambassades extreem bemoeilijkt.

Rusland heeft aangegeven dat zelfs het betalen van diplomaten moeilijk is geworden door westerse beperkingen, terwijl Amerikaanse diplomaten zeggen dat hun bewegingsvrijheid in Rusland wordt beperkt. Beide partijen hebben geklaagd over intimidatie.

Een van de kwesties betreft diplomatiek eigendom.

Washington heeft zes Russische eigendommen onder beperkingen geplaatst, waaronder het Killenworth-landgoed op Long Island, de Pioneer Point "dacha" in Maryland, de Russische consulaten in San Francisco en Seattle, en de handelsmissies in Washington en New York.