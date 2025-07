Torsdag stemplet USA en skyggegruppe som «terrorister». Gruppen er anklaget for et angrep i april i India-administrert Kashmir, som utløste den verste konflikten mellom India og Pakistan på flere tiår.

Utenriksminister Marco Rubio beskrev The Resistance Front (TRF) som en «front og stedfortreder» for Lashkar-e-Taiba (LeT), en FN-utpekt «terrorist»-gruppe.

«Terrorist»-betegnelsen «demonstrerer Trump-administrasjonens forpliktelse til å beskytte våre nasjonale sikkerhetsinteresser, bekjempe terrorisme og håndheve president (Donald) Trumps krav om rettferdighet for Pahalgam-angrepet,» sa Rubio i en uttalelse.

I april skjøt væpnede menn 26 mennesker, nesten alle hinduer, i Pahalgam, et turistsenter i den India-administrerte delen av det omstridte Kashmir.

Sterk bekreftelse

Indias utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar sa fredag ​​at Washingtons handling var en «sterk bekreftelse på India-USAs samarbeid om terrorbekjempelse», og skrev på X.

Lite hadde tidligere vært kjent om TRF, som først påtok seg ansvaret for Pahalgam-angrepet.

Men etter hvert som offentlig kritikk økte over drapene, trakk gruppen tilbake kravet sitt.

Pahalgam-volden utløste fire dager med kamper mellom de to naboene som drepte mer enn 70 mennesker på begge sider, i den verste konflikten mellom fiendene siden 1999.

Pakistan skjøt ned flere indiske jagerfly, inkludert Rafales, under trefningen.

Kashmir-konflikten

Opprørere i India-administrert Kashmir har kjempet mot New Delhis styre siden 1989. Mange muslimske Kashmir-folk støtter målet deres om å frigjøre regionen – enten ved å slå seg sammen med Pakistan eller ved å etablere en uavhengig stat.

India insisterer på at Kashmir-opprøret er «Pakistan-sponset terrorisme». Pakistan benekter anklagen, og mange Kashmir-folk anser det som en legitim frihetskamp. Titusenvis av sivile, opprørere og regjeringsstyrker er drept i konflikten.

Pakistan uttaler at de bare støtter Kashmir-folks krav om en FN-sponset folkeavstemning i regionen «politisk, moralsk og diplomatisk».