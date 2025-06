Det tyske instituttet for arbeidsmarkeds- og yrkesforskning (IAB) rapporterte nylig at en fjerdedel av innvandrerne (anslagsvis 2,6 millioner) vurderer å forlate landet, noe som setter søkelyset tilbake på spørsmålet om diskriminering og viktimisering som utlendinger i Tyskland står overfor.

Fatih Zingal, en advokat som også behandler saker som involverer vanskeligstilte migranter i Tyskland, fortalte Anadolu at migranters ønske om å migrere igjen er en refleksjon av økende rasisme i landet.

«Disse menneskene ønsker å returnere enten til et annet europeisk land eller til hjemlandet sitt,» sa Zingal, og la til at innvandrere som ankommer landet ofte har vanskelig for å tilpasse seg tysk kultur, og at det tyske samfunnets tendens til å være innadvendt spiller en viktig rolle i dette.

Zingal forklarte at innvandrere begynner å foretrekke andre europeiske land på grunn av den sosiale strukturen, og sa: «De som kommer hit må gjøre research på forhånd; ellers kan de også bli skuffet. Selv de med høyere utdanning kan bestemme seg for å migrere til et annet land etter å ha jobbet i ett eller to år.»

«Jeg vil også påpeke at denne ene fjerdedelen ikke er begrenset til de som ønsker å returnere til hjemlandet sitt. De velger å reise fra Tyskland til middelhavsland som Italia og Spania, eller til land som Canada og USA,» sa Zingal.

Økende rasisme i Tyskland

Zingal påpekte at rasisme også er en viktig faktor for at migranter ønsker å reise, og sa: «Alternative für Deutschland (AfD)-partiet nærmer seg 25 prosent. Du føler dette i alle sosiale sfærer du kommer inn i over hele landet, i offentlige kontorer, i skoler, i interaksjoner med tjenestemenn.»

Zingal understreket at holdningen til tyske rasister overfor innvandrere blir mer negativ for hver dag som går, og sa: «Du føler dette i alle områder, og hvis en av fire personer har denne mentaliteten, skjuler de den ikke lenger i tråd med det politiske klimaet, de uttrykker den åpent. Du føler det.»

Zingal uttalte at Tyskland trenger innvandrere til å jobbe i alle felt, og at omvendt migrasjon fra Tyskland vil legge økonomisk press på landet.

Zingal advarte om at innvandrere i Tyskland må slite mer på alle felt, og at dette er et stort problem for dem å bosette seg i landet, og uttrykte vanskelighetene flyktninger møter i landet.

«For en flyktning som ankommer Tyskland, er det ti ganger vanskeligere å leie en bolig eller en bil enn for en tysker. Selv om de søker om samme lønn og under de samme forholdene, må disse menneskene yte ti ganger mer innsats. De føler dette, selv om de ikke blir direkte konfrontert med rasisme. Som en som er født og oppvokst i Tyskland, opplever selv de som har blitt tyske statsborgere det samme. Det er ingen forskjell,» sa han.

Zingal, som bemerket at Tyskland generelt aksepterer mennesker av alle raser til tross for sin innvandringspolitikk om å foretrekke europeere, sa: «Hvis folk som ville valgt Tyskland i stedet velger andre land, først og fremst USA og Storbritannia, er dette et stort problem for verdens tredje eller fjerde største økonomi. Arbeidsgivere klager over at de ikke finner nok ansatte.»

Problemer med håndheving av lover

Zingal sa at politiet må være mer forsiktige når det gjelder rasistiske og diskriminerende hatkriminalitet mot innvandrere, og sa: «Juridisk beskyttelse kan være tilstrekkelig, men enten håndheves loven eller ikke, eller den håndheves utilstrekkelig. Etter min mening håndheves den utilstrekkelig.»

Zingal bemerket at flyktninger ikke bare blir utsatt for verbal, men også fysisk vold, og understreket at den tyske regjeringen må garantere folks sikkerhet.

Zingal uttalte også at tyske politikere ikke snakker høyt nok mot rasistisk og diskriminerende praksis mot innvandrere av frykt for å «miste stemmer».

«Politikere har en viss mekanisme på plass. Du ønsker å vinne valget, og du ser en gruppe mennesker som utgjør 25 prosent av velgerne, og du føler deg tvunget til å snakke i samsvar med deres ønsker, og hvis politikken din utvikler seg deretter, så er det et problem,» sa han.

De som vurderer å reise er høyt utdannede

En studie utført av IAB avslørte at flertallet av de som vurderer å forlate landet er høyt utdannede individer.

Intensjonen om å forlate landet var høyest i informasjons- og kommunikasjonsteknologisektoren med 39 prosent, etterfulgt av finanssektoren med 30 prosent og helse- og sosialtjenestesektoren med 28 prosent.

Blant de som planlegger å forlate Tyskland, Europas største økonomi, er ikke bare de som kom for å jobbe, men også de som migrerte til landet for utdanning og familie.