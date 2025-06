New Yorks byrådsledere har satt politiet i høy beredskap etter USAs militære angrep på iranske atomanlegg i helgen, selv om ingen spesifikke trusler mot byen er identifisert, ifølge lokale medier.

«Det er ingen bemerkelsesverdige trusler direkte mot byen, men du vil alltid være bevisst på ensomme ulver,» sa ordfører Eric Adams til NBC News på mandag.

Adams sa at New York Police Department (NYPD) jobber tett med føderale partnere for å øke overvåkingen rundt sensitive områder, inkludert jødiske og persiske samfunnshus og offentlige steder med mye trafikk, som Times Square.

«Vi ønsker å sørge for at ingen ensomme ulveangrep skjer på disse stedene,» la han til.

Frykt for mulig iransk gjengjeldelse

Tjenestemenn overvåker også potensielle cyberangrep rettet mot USAs infrastruktur, i lys av økende bekymringer om mulig iransk gjengjeldelse etter angrepene.

Viseordfører for offentlig sikkerhet, Kaz Daughtry, understreket at offentlig sikkerhet fortsatt er administrasjonens høyeste prioritet og oppfordret New Yorkere til å fortsette med sine normale rutiner.

«Vi vil at New Yorkere skal gå videre med sine gjøremål,» sa Daughtry.

Byrådsledere oppfordret publikum til å være årvåkne og rapportere enhver mistenkelig aktivitet.

«Vi trapper opp,» sa Adams. «Vi er i høy beredskap.»

Advarslene kom etter at amerikanske styrker gjennomførte en rekke angrep tidlig søndag på Irans Fordow-, Natanz- og Isfahan-atomanlegg, noe som økte frykten for en bredere regional konflikt.