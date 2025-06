President Recep Tayyip Erdoğan sa torsdag at Tyrkia aldri vil glemme solidariteten fra det aserbajdsjanske folk etter jordskjelvene som rammet Sør-Tyrkia i februar 2023.

Erdogan talte ved den viktige overleveringsseremonien av hus etter jordskjelvet i Tyrkias Kahramanmaras-provins sammen med sin aserbajdsjanske motpart Ilham Aliyev, og sa at Aserbajdsjan var et av de første landene som kom landet hans til unnsetning etter skjelvene.

Han understreket at Baku kom med alt de hadde for å lege sår etter skjelvene, og uttrykte også takknemlighet for Aserbajdsjans rolle i å bidra til å bygge husene etter skjelvet.

«Uavhengig av forholdene i verden og i vår region, er vår prioritet klar,» sa den tyrkiske presidenten, og la til at de er opptatt av å lege «så snart som mulig» sårene som er påført av århundrets katastrofe.

Aliyev roser enhet, brorskap

Aserbajdsjans president Ilham Aliyev uttrykte også at det aserbajdsjanske folk behandlet jordskjelvene som rammet Sør-Tyrkia i februar 2023 som sine egne, Aliyev sa at «titusenvis» av aserbajdsjanere begynte å oppfylle sin «broderlige plikt» ved å gi humanitær hjelp.

Aliyev fremhevet at det samme antallet mennesker ble forsynt med nye leiligheter på kort tid etter skjelvene, et bevis på Erdogans «engasjement, kjærlighet og sterke besluttsomhet overfor sitt folk».

«Samtidig er dette også et bevis på et sterkt Tyrkia, fordi bare en sterk stat kan utføre et så stort gjenoppbyggings- og konstruksjonsarbeid på kort tid,» sa Aliyev, og la til at mer enn 1000 aserbajdsjanske personell umiddelbart ble sendt til regionen på den tiden.

Han sa så mange som 53 mennesker ble reddet fra ruinene av aserbajdsjansk personell, mens ytterligere 3200 mennesker ble forsynt med medisinsk hjelp av aserbajdsjanske leger i to feltsykehus som ble etablert.

«Aserbajdsjan har alltid stått ved Tyrkias side, og Tyrkia har alltid stått ved Aserbajdsjans side. I dag er min deltakelse sammen med min kjære bror i åpningen av 'Aserbajdsjan'-kvartalet ytterligere bevis på vår enhet og vennskap,» sa han, og beskrev etableringen av nabolaget som en «bemerkelsesverdig begivenhet».

Han sa at brorskapet og enheten mellom de to landene er en viktig faktor ikke bare for regionen, men også i global skala, og minner om at Shusha-erklæringen offisielt hevet tyrkisk-aserbajdsjanske forhold til et alliansenivå.

Han minnet om Tyrkias støtte til Aserbajdsjan i spørsmålet om Karabakh fra de første dagene av den 44-dager lange konflikten med Armenia høsten 2020, og uttrykte tyrkisk solidaritet «ga oss ekstra styrke».

«Folket i Kahramanmaras viste stor besluttsomhet i møte med et forferdelig jordskjelv. De brakk eller bøyde seg ikke. De visste og trodde at bak dem sto en sterk leder – Recep Tayyip Erdogan. Bak dem står et sterkt Tyrkia,» la han til.

6. februar 2023 rammet jordskjelv med styrke 7,7 og 7,6 11 tyrkiske provinser – Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye og Sanliurfa.

Mer enn 13,5 millioner mennesker i Tyrkia er blitt berørt av skjelvene, i tillegg til mange andre i Nord-Syria.

Husene etter skjelvet som overleveringsseremonien ble holdt for, ble bygget av den aserbajdsjanske regjeringen og Housing Development Administration of the Republic of Tyrkia (TOKI), i Aserbajdsjan-nabolaget i Kahramanmaras.