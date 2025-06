På en varm og fuktig ettermiddag i Mokwa, Nigeria, satt Fatima og Habiba Jibrin under et mangotre og ventet på at likene skulle bli funnet, lik som de frykter kanskje aldri vil bli funnet.

Begge kvinnene, som er gift med samme mann, hadde tilbrakt nettene sine der siden uken før da den verste flommen i manns minne utslettet store deler av byen – og feide bort hjemmet deres, to andre koner av mannen deres og 16 barn.

Fatima, 26, mistet fire barn, mens Habiba, 27, mistet seks.

Men av de 18 personene som antas å ha dødd i familien, er bare fire lik blitt funnet.

Deres historie – om nesten en hel familie som ble utslettet på en enkelt morgen – er vanlig i Mokwa, i den nord-sentrale delstaten Niger, hvor det offisielle dødstallet staver rundt 150, men hundrevis flere fryktes døde – muligens mer enn det landsdekkende tallet for hele 2024.

«Vi har sovet ute under mangotreet med matte og myggnett,» fortalte Fatima til AFP. «Vi har ikke engang mat å spise.»

Myndighetenes tilstedeværelse er sparsom, og de er «utelukkende» avhengige av heldige innbyggere hvis eiendommer ble spart.

Ektemannen deres, en lærer ved en islamsk skole, har gått ut daglig siden det gjørmete vannet jevnet mer enn 250 hus i lokalsamfunnet med jorden, på leting etter de resterende 14 kroppene. Utsiktene blir dystrere time for time.

Håper på flere lik

Ikke færre enn 15 strømmaster ble ødelagt, noe som kastet byen ut i mørke. Det stekende været gir ingen pusterom.

Det er mangel på vann, og det er frykt for at kolera – en stor risiko etter flom – kan forverre den allerede vanskelige situasjonen i ukene som kommer.

Frivillige og katastroferesponsteam har funnet lik nesten 10 kilometer unna etter at de ble feid inn i Niger-elven. Innbyggere fortalte AFP at noen lik ble funnet i en landsby i nabostaten Kwara, på motsatt side av den mektige vannveiens bredder.

Likevel holder Fatima og Habiba fast ved håpet om at ektemannen deres skal komme tilbake hver dag, selv om det er med dårlige nyheter.

«Vi vil være glade hvis han kan finne likene deres, slik at vi kan begrave dem,» sa Fatima Jibrin.

I likhet med de to kvinnene håper også Fatima Muhammed at liket av barnebarnet hennes vil bli funnet, død eller levende.

Hun forberedte frokost morgenen flommen kom, da hun så vann strømme gjennom en smal kanal foran huset hennes.

Hun var ikke klar over at vannet, som hadde bygget seg opp i flere dager bak et forlatt jernbanespor langs kanten av samfunnet, nettopp hadde brutt leireveggene.

På mindre enn et minutt ble den milde strømmen forvandlet til en kraftig strøm.

Hun rømte gjennom bakdøren, fortalte hun AFP, men «barnebarnet mitt ble feid bort mens han prøvde å følge etter meg.»

Hun har bodd hos datteren sin og anser seg selv som en ulempe.

Men det var fortsatt ingen hjelp i sikte.

Manglende statlig hjelp, sier beboere

Mange beboere i det muslimsk-dominerte samfunnet er sinte over at regjeringen ikke har vært mer hjelpsom, med bare dager igjen før den islamske høytiden Eid al-Adha.

Statens viseguvernør besøkte og ga løfter, og regjeringen sier den har levert hjelp. Men mange beboere sa de ikke har sett noe.

Midt i ulmende spenninger truet et par unge menn med å slå en AFP-journalist, og forvekslet ham med en offentlig tjenestemann.

Et forsøk på å distribuere noe nødhjelpsmateriell endte brått tidligere på dagen etter at beboere – skeptiske til at arrangementet kunne være en iscenesatt fotomulighet – insisterte på at varene skulle distribueres åpent.

Guvernørens kone, Fatima Mohammed Bago, foretok et kort besøk i det berørte området. Ingen beredskapstjenestemenn var til stede på stedet før bare minutter før besøket hennes. De dro umiddelbart etterpå.

Fatima og Habiba Jibrin, sammen med Fatima Muhammed, sa at hun aldri kom til dem, og de har ikke mottatt noen hjelp fra regjeringen.

«Det er ingenting jeg kan gjøre,» sa 36 år gamle kommersielle sjåfør Mohammed Aliu, hvis barn, kone og hjem ble vasket bort av flommene.

«Men jeg vil være glad hvis jeg kan se likene deres.»