Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan har tatt opp konflikten i Midtøsten, og understreker støtte til Irans rett til selvforsvar mot Israel.

«Det er helt naturlig, legitimt og lovlig for Iran å forsvare seg mot Israels bandittvirksomhet og statsterrorisme,» sa Erdoğan under Rettferdighets- og utviklingspartiets (AK) parlamentariske gruppemøte i hovedstaden Ankara onsdag.

Uttalelsene hans kom midt i økende israelske angrep rettet mot Iran og dets allierte i regionen.

Erdoğan understreket alvoret i konflikten og fordømte også Israels lederskap: «(Statsminister Benjamin) Netanyahu har for lengst overgått tyrannen Hitler i forbrytelsen folkemord. Vi håper deres skjebner ikke blir de samme.»

Han la til: «Vi gjør alt vi kan for å stoppe denne inhumane aggresjonen mot Gaza, Syria, Libanon, Jemen og vår nabo Iran.»

«Terrorangrep»

Erdogan understreket også de menneskelige kostnadene av Israels handlinger, og advarte: «Blodet fra massakrerte sivile, myrdede babyer og barn er ikke bare sprutet på hendene og ansiktene til dem som støtter Israels arroganse, men også på dem som forblir stille.»

Erdogan adresserte bekymringer over regional stabilitet og forsikret at Tyrkia holder seg årvåken: «Vi overvåker Israels terrorangrep på Iran nøye. Alle våre institusjoner er i beredskap over de potensielle effektene av disse angrepene på Tyrkia.»

Han beroliget offentligheten og sa: «Vår nasjon kan være trygg. Regjeringen er fullt ut forpliktet til å ivareta Tyrkias interesser, fred, enhet og sikkerhet.»

Erdogan la til: «Vi har gjort og gjør forberedelser for enhver mulig negativ utvikling og scenario.»

Han fordømte også den globale passiviteten til den pågående volden i Midtøsten.

«I møte med aggresjon utført foran øynene på menneskeheten, forblir FN, internasjonale organisasjoner og stater stille, mens noen til og med støtter dette banditteriet.»

Erdogan understreket situasjonens alvor, pekte på de bredere regionale implikasjonene av konflikten og etterlyste større ansvarlighet.

«Å stoppe Israels aggresjon er avgjørende for verden og menneskeheten. Alle land i vår region, inkludert vår nabo Iran, må lære de nødvendige leksjonene av disse hendelsene.»

Presidenten bekreftet også Tyrkias forpliktelse til fred og diplomati, og lovet vedvarende engasjement.

«Vår kamp for å stoppe Israels aggresjon vil fortsette. Vår innsats for å etablere fred i regionen vil intensiveres.»

«Vi vil ikke stanse våre diplomatiske kontakter og telefondiplomati. Vi vil gjøre alt som er mulig for å forhindre en katastrofe som kan ramme alle,» la han til.