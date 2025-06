Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan har på det sterkeste fordømt det dødelige terrorangrepet rettet mot Mar Elias kirken i Damaskus, hovedstaden i Syria.

I et innlegg på X mandag fordømte han «det avskyelige terrorangrepet utført mot Mar Elias kirken i Damaskus.»

Erdogan kondolerte familiene til de drepte, den syriske regjeringen og folket i Syria.

«Jeg ønsker de skadde rask bedring,» la han til.

Erdoğan understreket også at angrepet var rettet mot å destabilisere fred, sikkerhet og sameksistens i Syria og den bredere regionen.

«I møte med denne avskyelige terrorhandlingen rettet mot Syrias fred, interne stabilitet og kultur for å leve sammen, står vi sammen med det syriske folket og regjeringen,» sa han, og understreket Ankaras støtte til Syrias innsats for å bekjempe terrorisme.

«Vi vil aldri tillate at vår nabo og bror Syria, som for første gang på mange år ser mot fremtiden med håp, blir dratt tilbake i ustabilitet gjennom hendene på proxy-terrororganisasjoner,» uttalte han.

«Türkiye vil fortsette å støtte den syriske regjeringens kamp mot terrorisme,» konkluderte han.

En selvmordsbomber fra terrorgruppen Daesh åpnet ild søndag inne i kirken øst i Damaskus før han sprengte seg selv, og drepte minst 20 mennesker og skadet 52 andre, sa det syriske helsedepartementet.

Hendelsen kommer bare uker etter at Syrias innenriksdepartement kunngjorde avdekkingen av Daesh-celler i distriktene rundt Damaskus den 26. mai. Under razziaen sa myndighetene at de beslagla lette og mellomstore våpen.

Siden fallet av Assad-regimet har Syrias sikkerhetstjenester fortsatt å forfølge individer anklaget for involvering i forbrytelser, brudd på menneskerettigheter og terrorrelaterte aktiviteter.

Bashar al Assad, Syrias leder i nesten 25 år, flyktet til Russland i desember, og avsluttet Baath-partiets regime, som hadde vært ved makten siden 1963.

Ahmed Al Sharaa, som ledet anti-regime styrker for å fjerne Assad, ble erklært president i januar for en overgangsperiode.